Beyoğlu'nda esrarengiz ölüm. Bir Norveçli ölü bir Yunan ise hastanede

Kaynak: İHA
Beyoğlu'nda esrarengiz ölüm. Bir Norveçli ölü bir Yunan ise hastanede
İstanbul'un tarihi semti Beyoğlu'nda esrarengiz bir ölüm meydana geldi. Bir apartman dairesinde hareketsiz şekilde yerde yatan 2 turist bulundu. Norveçli turist ölü bulunurken Yunanlı ise hastaneye kaldırıldı.

Esrarengiz ölüm İstanbul’un Beyoğlu semtinden meydana geldi. Öğrenilen bilgilere göre, Norveçli olduğu tespit edilen 52 yaşındaki Egil Skarbo ve Yunanistanlı 31 yaşındaki Avangelia Vrakani, 2 gün önce bir internet uygulaması üzerinden daire kiraladı.

Daireye giren ikiliden, apartman görevlisi İbrahim E. haber alamayınca ev sahibini arayarak, turistlere ulaşamadığını söyledi.

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Uğraşlara rağmen kapıyı açan olmayınca yedek anahtarla içeriye giren apartman görevlisi, çifti yatak odasında hareketsiz bir şekilde yerde yatarken buldu. Apartman görevlisi, bunun üzerine polis ve sağlık ekiplerini arayarak ihbarda bulundu.

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Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Norveçli turistin hayatını kaybettiğini belirledi. Yunanistanlı kadın ise yaşam belirtileri vermesi üzerine ambulansla Fatih Samatya semtindeki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Yunanlı kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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İNCELEME YAPILIYOR

Esrarengiz ölümün ardından çalışma başlatan polis ekipleri, evde uzun saatler boyunca inceleme yaptı. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrasında Norveçli turistin cansız bedeni, cenaze aracıyla Bahçelievler’deki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna gönderildi.

Turistin kesin ölüm sebebi incelemeler sonrasında netlik kazanacak.

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