Beyoğlu’nda yürekler ağza geldi

Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi Zümrüt Aralığı Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın giriş katında yatak imalathanesi olarak kullanılan iş yerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken alevler park halindeki 34 UK 0111 plakalı hafif ticari araca sıçradı.

Dumanları gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şerit çekerek güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulundu.

Yangın, ekiplerin yarım saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Ölü ve yaralının olmadığı yangında iş yeri ve park halindeki bir araçta hasar meydana geldi.