Beyoğlu'ndaki halk pazarında cinayet

Geçtiğimiz Pazar günü sabah saatlerinde Beyoğlu’nun Kalyoncu Kulluğu Mahallesi’ndeki halk pazarında, 66 yaşındaki pazarcı Salih Aka, tezgahını açtıktan kısa bir süre sonra, kapüşonlu bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Saldırgan olay yerinden kaçarken, Aka ağır yaralarla yere düştü. Çevredeki pazarcıların haber vermesi üzerine, sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine geldi. İlk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, yaralı adamı hastaneye kaldırdı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CİNAYETİ NEDEN İŞLEDİĞİNİ AÇIKLADI

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği dedektifleri, tanıkların ifadelerini alarak güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Yürütülen soruşturma sonucunda, saldırganın olaydan sonra tanınmamak için giysilerini bir çöp konteynerine attığı belirlendi. Polis, 28 yaşındaki Mustafa İ.'nin saldırgan olduğunu tespit etti ve onu iş yerinde gözaltına aldı.

Gözaltına alınan zanlı, polise verdiği ifadede, beş yıl önce Salih Aka’ya ait bir markette çalıştığını ve Aka’nın kendisine sürekli kötü davrandığını, bu nedenle saldırıyı gerçekleştirdiğini belirtti.

Zanlının evinde yapılan aramada üç adet ruhsatsız tabanca ve yüz adet mermi bulundu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa İ., “Kasten Adam Öldürme” suçlamasıyla tutuklandı ve cezaevine gönderildi.