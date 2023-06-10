Beyoğlu'nun arka sokaklarında gasp dehşeti

Beyoğlu'nda sabaha karşı gece kulübünden çıkan Norveç vatandaşı genci, 5 şüpheli ara sokakta darp etti. Şahıslardan biri gencin cep telefonunu gasp ederek kaçtı. Polislerin yakaladığı gaspçı tutuklandı.

Beyoğlu'nun arka sokaklarında gasp dehşeti

İHA'nın haberine göre, Beyoğlu Taksim Hüseyinağa Mahallesi’nde geçtiğimiz aylarda yaşanan olayda, gece kulübüne giden Norveç vatandaşı Rebar A.A., sabaha karşı mekandan ayrıldı.

Ardından gencin önünü kesen 5 şüpheli, ondan para istedi. Gencin tepki göstermesi üzerine şahıslar onu darp etmeye başladı. Bir süre sonra şahıslardan biri gencin 25 bin lira değerindeki cep telefonunu çaldı. Şahıslar ardından koşarak kayıplara karıştı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

KASKIVRAK YAKALANDI

Olayın ardından gencin şikayeti üzerine polisler çalışma başlattı. Bu neticede gencin ifadesine başvuran polis, güvenlik kamera görüntülerini de incelemeye aldı.

Devam eden çalışmalarda şahısların kimliğini tespit eden polis, telefonu gasp eden kişinin ise Sergen A. olduğunu belirledi. Bunun üzerine şahıs, Tarlabaşı’nda bir cadde üzerinde kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen suç makinesi şahıs, ifadesi alınması ve adli işlemlerinin yapılması sonrasında adliyeye sevk edildi. Şahıs çıkartıldığı mahkemece “gasp (yağma)” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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