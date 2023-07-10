Beyonce'nin annesine hırsızlık şoku! 1 milyon dolarlık kasası çalındı

Pop yıldızı Beyonce'nin moda tasarımcısı olan annesi Tina Knowles'ın Los Angeles'taki evine giren hırsızlar 1 milyon doların üzerinde nakit ve mücevher içeren kasayı çaldı.

Beyonce'nin annesine hırsızlık şoku! 1 milyon dolarlık kasası çalındı

Editör: Özlem KIRAL

Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce, 1 Ekim'e kadar sürecek olan "Renaissance" adlı dünya turnesine devam ederken, annesi Tina Knowles hırsızların hedefi oldu. NTV'de yer alan habere göre; 69 yaşındaki Knowles'ın evine giren hırsızlar, 1 milyon doların üzerinde nakit ve mücevher içeren kasayı çaldı.

kety6b7n-ecj0iqh5qtddw.jpg

Polis kayıtlarına göre, Knowles'ın Los Angeles'taki evine zorla girildi ve kasa kayboldu. Soygun, geçen çarşamba sabahı, Knowles'ın ekibinden birinin kasanın kaybolduğunu fark etmesiyle ortaya çıktı.

j8yyu8i9vu2p44rlci0avg.jpg

Hırsızların eve nasıl girip kasayı nasıl çıkardıkları henüz netlik kazanmadı. Polis şimdi videolu kanıt arıyor ve Knowles'ın komşularıyla konuşarak olayı araştırıyor. Şimdiye kadar olayla ilgili herhangi bir ipucu yakalanmadığı öğrenildi.

hqhqa1zqakkfelszchbwxq.jpg

Moda tasarımcısı olan Tina Knowles, House of Deréon ve Miss Tina by Tina Knowles adlı markalarıyla tanınıyor. Knowles'ın servetinin 25 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

Öte yandan dünyanın en zengin sanatçıları arasında yer alan Beyonce de Forbes verilerine göre 540 milyon dolarlık servete sahip.

İlgili Haberler
Ünlü şarkıcı Beyonce'nin konserleri Avrupa'da enflasyonun yükselmesine neden oluyor. Allah'tan konser programında Türkiye yok
Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce'nin bir saatlik konser ücretini duyanlar kekeme oldu
Öne Çıkanlar
Apple ürünlerine zam mı geldi? iPhone telefonlar ne kadar kaç TL oldu?
Apple ürünlerine zam mı geldi? iPhone telefonlar ne kadar kaç TL oldu?
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
AKP’nin yeni planı deşifre oldu: “Minareye kılıf hazırlığı”
AKP’nin yeni planı deşifre oldu: “Minareye kılıf hazırlığı”
'Çocuğuma bir şey alamıyorum' diyen AKP'li kadın sokak röportajında bakın kimi suçladı
'Çocuğuma bir şey alamıyorum' diyen AKP'li kadın sokak röportajında bakın kimi suçladı
Özgür Demirtaş'tan vergiler ve zam yağmurları için iktidarı kızdıracak yorum
Özgür Demirtaş'tan vergiler ve zam yağmurları için iktidarı kızdıracak yorum
Son Haberler
Flaş... Flaş... 14 bin 900 ilaca KDV zammı Güncel
Flaş... Flaş... 14 bin 900 ilaca KDV zammı
Bu reklama tıkladı hayatının şokunu yaşadı. 145 bin lira dolandırıldı Teknoloji - Otomotiv
Bu reklama tıkladı hayatının şokunu yaşadı. 145 bin lira dolandırıldı
Sakarya'da denize girmek yasaklandı Güncel
Sakarya'da denize girmek yasaklandı
Komedi filmini aratmayan olay Kültür Sanat
Komedi filmini aratmayan olay
Fabrikada zehirlenme paniği: 15’in üzerinde işçi hastaneye başvurdu Güncel
Fabrikada zehirlenme paniği: 15’in üzerinde işçi hastaneye başvurdu
Mercedes, Türkiye’de kapatma kararı aldı. Şeytanın bile aklına gelmeyecek yöntem pes ettirdi Teknoloji - Otomotiv
Mercedes, Türkiye’de kapatma kararı aldı. Şeytanın bile aklına gelmeyecek yöntem pes ettirdi
Aşırı terlemeye kesin çözüm. Uzmanı açıkladı Sağlık
Aşırı terlemeye kesin çözüm. Uzmanı açıkladı