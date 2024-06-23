Beyşehir Gölü'nde tekne alabora oldu

Aygır Adası'ndan Kuşluca Mahallesi istikametine giden 4 kişinin teknesi alabora oldu. İhbar sonucunda, jandarma, AFAD, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Koruma Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ve Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı arama kurtarma ekipleri çalışmalarına başladı.

Yapılan çalışmalarda 3 kişi kurtarılırken kayıp olarak aranan Yakup Kılıç'ın bulunması için çalışmalar sürdürüldü. Arama kurtarma çalışmalarına gece saatlerinde ara verilirken bu sabahtan itibaren çalışmalar tekrar başladı.

Arama kurtarma çalışmalarında alabora olan teknede kayıp olarak aranan Yakup Kılıç'ın cenazesi Kuşluca Mahallesi açıklarında bulundu. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.