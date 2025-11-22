Beyşehir ilçesinde aynı gün iki ayrı sazlık alanda yangın çıktı.

İlki Yeşildağ Mahallesi’nde, göl kenarındaki sazlıkta henüz bilinmeyen nedenle başladı. Alevler çevredeki ormanlık alanı tehdit edince itfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Geniş alandan görülen dumanların ardından yangın ekiplerce kontrol altına alındı.

Diğeri ise Karadiken Mahallesi yakınlarında çıktı. İlçe merkezinden bile görülen yangına gelen itfaiye ekipleri, zemin bataklık olduğu için sahaya giremedi. Alevler izlenirken, kamışlar yanıp bittiğinde yangın kendiliğinden söndü.