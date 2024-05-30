Beyza İrem Türkoğlu'ndan flaş transfer

Türk hentbolunun parlayan yıldızlarından Beyza İrem Türkoğlu, kariyerine Romanya’nın önde gelen kulüplerinden SCM Gloria Buzau ile devam etme kararı aldı.

Türkiye Hentbol Federasyonu’nun açıklamasına göre, daha önce Polonya’nın MKS FunFloor Lublin takımında forma giyen genç oyuncu, yeni sezonda sol kanat pozisyonunda Romanya sahalarında ter dökecek.

Diğer Milli oyuncu Aslı İskit Çalışkan da Romanya’daki kariyerine devam ediyor. Geçtiğimiz sezonu CS Magura Cisnadie’de geçiren sol oyun kurucu Çalışkan, bu kez SCM Craiova takımına katıldı.