Ali Koç ve Abramoviç masaya oturacak. Milyarlar konuşuluyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ali Koç ve Abramoviç masaya oturacak. Milyarlar konuşuluyor

Ünlü Rus iş insanı Abramoviç Türkiye'ye dev bir yatırım yapmak için Ali Koç ile görüşmelere başladı.

Forbes dergisine göre sahip olduğu 12.9 milyar Amerikan doları serveti ile Rusya’nın en zengin 11. Kişisi konumunda yer alan Abromoviç’ten flaş bir Türkiye hamlesi geldi.

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YATIRIMLARINI ARTTIRACAK

Lüks yaşantısı ile gündemden düşmeyen ve mega yatı ile de sık sık Türkiye’ye gelen Abromoviç buradaki yatırımlarını arttırma kararı aldı.

MARİNA SATIN ALACAK

İstanbul’da 60 dönümlük arsa, yalı ve konut gibi taşınmazlara sahip olan Abromoviç şimdi de İstanbul’da bir marina almak için harekete geçti.

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3 BÜYÜK HOLDİNG İLE GÖRÜŞÜYOR

Koç Holding’e ait Setur Marina’yı satın almak için Ali Koç ile görüşmeler yapacağı iddia edilen Abramoviç bunun yanı sıra Yıldız Holding’e ait Pendik Marintürk, Dati holding’e ait Ataköy Marina için de temaslara başladı.

MİLYARLAR ÖDEYECEK

Koç ve Dati Holding marinalar için henüz bir karara varmazken Yıldız Holding’in Marintürk’ü satma niyetinde olduğu iddia edildi. Rus iş adamı 3 marinayı da satın alması halinde milyarlarca Türk Lirası ödeyecek.

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AVM YAPACAK

Abramoviç’in Marinatürk’ü alması halinde oraya bir AVM yapacağı ve dünyaca ünlü markaları getireceği de gelen haberler arasında.

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FUTBOL KULÜBÜ DE ALACAĞI İDDİA EDİLİYORDU

Rusya-Ukrayna savaşının ardından uzun yıllar sahibi olduğu İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea’yi satmak zorunda kalan Abramoviç’in Türkiye’den bir takım almak istediği ise konuşulan dedikodular arasında yer alıyor.

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