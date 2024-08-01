Bezmialem Vakıf Üniversitesi hastane inşaatında skandal

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

Bezmialem Vakıf Üniversitesi’nin Yeni Hastane Binası için 2022’de yapılan ihaleyi 1.577.900.000 TL ihale bedeli ile REC Uluslararası İnşaat kazandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin müteahhitti Rönesans Holding’e bağlı REC Uluslararası İnşaat, ihale sonrası hastane inşaatını Günaydın Yapı’ya taşere etti.

İşin taşere edildiği Günaydın Yapı’nın ise, 14 işçinin 18 günlük çalışma bedeli olan 500 bin TL’yi ödemediği iddia edildi. İddialara göre, firma malzeme temin etmediği için işlerin aksaması nedeniyle işçilere 200 bin TL alıp gitmelerini söyledi.

MUHATAP BULAMIYORUZ

İşçiler ise konuyu görüşmek için gittikleri inşaat sahasında karşılarında muhatap bulamadı. İşçiler adına açıklama yapan F.A., “Bize sabah işe başlarken yükseklik kotu verilir daban mermeri döşemek için. Fakat yüksekli dört veya beş santim mermerin kalınlığı ise üç santim iki santim bazen bir buçuk santim harç payı kalıyor bundan dolayı mermer yavaş ilerliyor. Biz bırakmak istedik zarar ediyoruz diye bize “bizi kurtarıyor sıkıntı yapmayın” dendi. Yapılan iş yevmiyeleri kurtarmıyor yapılan iş iki yüz bin tutuyor yevmiyeler beş yüz bin tutuyor firma zamanında malzeme getiremedi. Birgün elektrik yok, bir gün su yok, bir gün mermer yok, her gün mazeret. Normalde bir usta yirmi beş metre iş yapması lazım burada on metre iş çıkmıyor. Bu ustaların suçu değil. Şimdi ödeme zamanı geldi paralara itiraz edildi” ifadelerini kullandı.

RÖNENSANS HOLDİNGİN ALDIĞI İHALELER

Rönesans Holding, Kuzey Marmara Otoyolu'nun, MİT Yerleşkesi, Millet Kütüphanesi, Hava Harp Okulu'nun, İzmir Bayraklı Konutları'nın, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın, Okluk Yazlık Sarayı, Bursa-Adana-Yozgat-Elazığ-İkitelli ve Sancaktepe ile Atatürk Havalimanı'ndaki hastane projelerinin yapımını gerçekleştirmişti.