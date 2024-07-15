Bhutan Kralı'nın Moğolistan ziyareti sona erdi

Kaynak: Haber Merkezi
Bhutan Kralı'nın Moğolistan ziyareti sona erdi

Moğolistan Dışişleri Bakanı Battsetseg Batmunkh ve diğer yetkililer Bhutan Kralı Majesteleri Jigme Khesar Namgyel Wangchuck ve Bhutan heyetini Moğolistan'ın Chinggis Khaan Uluslararası Havaalanından uğurladı.

Devlet Ziyareti sırasında iki Devlet Başkanı Moğolistan ve Butan Krallığı arasında bir ortak bildiri yayınlayarak ikili ilişkileri ve işbirliğini ekonomik içerikle zenginleştirme ve tarım, sağlık, kültür, eğitim ve turizm gibi öncelikli alanlarda gerçek ilerleme kaydetme konusunda mutabık kaldılar.

Moğolistan, Asya-Pasifik bölgesindeki çok taraflı işbirliğine aktif katılım politikası çerçevesinde Butan Krallığı'nı Güney Asya'da önemli bir ortak olarak görüyor.

Bu devlet ziyareti, iki ülke arasındaki mevcut işbirliğini değerlendirmek, beklentileri belirlemek, Moğolistan-Bhutan ilişkilerini ve işbirliğini derinleştirmek ve iki ülke halkları arasındaki dostluğu güçlendirmek açısından tarihi bir öneme sahip.

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