Biberin fiyatı fırladı! Kimse yanına yaklaşamıyor

Marketlerde gıda fiyatları sık sık gündeme gelirken, sebze meyve fiyatlarının yüksek oluşu da dikkatleri çekiyor.

Bir markette kapya biberin fiyatı ise sosyal medyada gündem oldu. Kapya biberin kilosunun, bir markette 94,75 TL'den satıldığı görüldü.

Sosyal medyada fotoğrafı gören kullanıcılar, "Ne bu gram altın mı alıyoruz?", "Ben artık şaşırmaz oldum zamlara", "Nasıl yesin bu millet" yorumlarında bulundu.

Sosyal medyada paylaşılan bu fotoğraf ülkenin acı gerçeğini ortaya koydu.

FAYDALARI NELERDİR?

C vitamini, A vitamini, K vitamini, folat ve potasyum gibi vitamin ve mineraller açısından zengin olan kapya biberler, kemik sağlığını güçlendirebilir. Kapya biberleri, içerdikleri antioksidanlarla hücresel hasarı azaltabilir, aynı zamanda lif bakımından zengindir.