Biberin fiyatı fırladı! Kimse yanına yaklaşamıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Biberin fiyatı fırladı! Kimse yanına yaklaşamıyor
Sebze ve meyve tezgahlarında yüksek fiyatlar dikkat çekerken, bir markette kapya biberin kilosunun 94,75 TL'den satıldığı görüldü.

Marketlerde gıda fiyatları sık sık gündeme gelirken, sebze meyve fiyatlarının yüksek oluşu da dikkatleri çekiyor.

Bir markette kapya biberin fiyatı ise sosyal medyada gündem oldu. Kapya biberin kilosunun, bir markette 94,75 TL'den satıldığı görüldü.

Sosyal medyada fotoğrafı gören kullanıcılar, "Ne bu gram altın mı alıyoruz?", "Ben artık şaşırmaz oldum zamlara", "Nasıl yesin bu millet" yorumlarında bulundu.

Sosyal medyada paylaşılan bu fotoğraf ülkenin acı gerçeğini ortaya koydu.

FAYDALARI NELERDİR?

C vitamini, A vitamini, K vitamini, folat ve potasyum gibi vitamin ve mineraller açısından zengin olan kapya biberler, kemik sağlığını güçlendirebilir. Kapya biberleri, içerdikleri antioksidanlarla hücresel hasarı azaltabilir, aynı zamanda lif bakımından zengindir.

gmaaxpgwsaauuj.jpeg

Son Haberler
Temassız ödeme limiti yükseldi. BDDK kararı tüm bankalara gönderdi Ekonomi
Temassız ödeme limiti yükseldi. BDDK kararı tüm bankalara gönderdi
Gelinin kirlenen gelinliğini oto yıkamacıda yıkadılar Video
Gelinin kirlenen gelinliğini oto yıkamacıda yıkadılar
Fenerbahçe sakatlığı açıkladı Spor
Fenerbahçe sakatlığı açıkladı
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun perde arkasında yaşananları açıkladı Spor
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun perde arkasında yaşananları açıkladı
Son dakika... Erdoğan Özel görüşmesinin yeri ve saati belli oldu Gündem
Son dakika... Erdoğan Özel görüşmesinin yeri ve saati belli oldu
Diyarbakır’da kısa süreli dolu yağışı etkili oldu Yerel Haberler
Diyarbakır’da kısa süreli dolu yağışı etkili oldu
Icardi ve Dzeko savaşı Spor
Icardi ve Dzeko savaşı