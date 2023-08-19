Bıçak parası operasyonunda gözaltına alınan doktor tutuklandı

Hasta yakınlarından "bıçak parası" talep ettiği iddia edilen İstanbul'daki bir kamu hastanesinde görevli doktor, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Bıçak parası operasyonunda gözaltına alınan doktor tutuklandı

İstanbul'daki bir kamu hastanesinde görev yapan bir doktorun hasta yakınlarından yüksek miktarlarda ''bıçak parası'' talep ettiği, para vermeyen hastaların ameliyatlarına girmediği iddia edildi.

Doktor hakkında çok sayıda hasta yakınından ve hastane yönetiminden şikayet gelmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan doktor B.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

ODASINDA RÜŞVET PARASI BULUNDU

Sağlık kontrolünden geçirilen B.E. Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi.

Odasında yapılan aramada da ''rüşvet'' suçuna ilişkin olduğu değerlendirilen 275 bin lira ele geçirilen B.E., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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