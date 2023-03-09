9 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Bıçaklanan gence meydan dayağı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 2 şahsın bir kişiyi darp ederek bıçakladığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 15:31
Takip Et

Bıçaklanan gence meydan dayağı

Bıçaklanan gence meydan dayağı
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, ilçeye bağlı Esenyurt Mahallesi’nde meydana gelen olayda, otomobilleri ile mahalleye gelen 2 şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kaldırımda bekleyen şahsın üzerine otomobili sürdü. 

Daha sonra araçtan inen sürücü, kaldırımda bekleyen adamı defalarca bıçaklarken, yanında gelen şahısla beraber, aldığı bıçak darbeleri ile yere düşen adamı darp etmeye devam etti.

Çevredeki esnafların araya girmesi ile kavga ayrılırken, adamı bıçaklayan 2 kişi de hiçbir şey olmamış gibi araçlarına binerek uzaklaştı. Meydana gelen olay da bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Partilerin oyu dikkat çekti. Üçüncü anket bomba gibi patladı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
1
﻿Partilerin oyu dikkat çekti. Üçüncü anket bomba gibi patladı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Partilerin oyu dikkat çekti. Üçüncü anket bomba gibi patladı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Ünlü isim ikinci anketin sonucunu açıkladı. Fark çok büyük herkes şokta. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
2
﻿Ünlü isim ikinci anketin sonucunu açıkladı. Fark çok büyük herkes şokta. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
﻿Ünlü isim ikinci anketin sonucunu açıkladı. Fark çok büyük herkes şokta. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
﻿Sözcü TV'de istifa depreminin nedeni belli oldu
3
﻿Sözcü TV'de istifa depreminin nedeni belli oldu
﻿Sözcü TV'de istifa depreminin nedeni belli oldu
﻿Saadet Partisi'nden AKP'ye çok sert Erbakan tepkisi
4
﻿Saadet Partisi'nden AKP'ye çok sert Erbakan tepkisi
﻿Saadet Partisi'nden AKP'ye çok sert Erbakan tepkisi
﻿Güvenlikçi genç işinden olma pahasına video çekip bu sözleri söyledi. Kardeşim kötü bir şey söyleme. İşinden olursun diye mesaj geldi
5
﻿Güvenlikçi genç işinden olma pahasına video çekip bu sözleri söyledi. Kardeşim kötü bir şey söyleme. İşinden olursun diye mesaj geldi
﻿Güvenlikçi genç işinden olma pahasına video çekip bu sözleri söyledi. Kardeşim kötü bir şey söyleme. İşinden olursun diye mesaj geldi
﻿RTÜK'ten Habertürk ve Flash Haber TV'ye ceza. Gerekçelerine kargalar bile güler
6
﻿RTÜK'ten Habertürk ve Flash Haber TV'ye ceza. Gerekçelerine kargalar bile güler
﻿RTÜK'ten Habertürk ve Flash Haber TV'ye ceza. Gerekçelerine kargalar bile güler
﻿Kambur olanlar hangi mesleklere alınmıyor
7
﻿Kambur olanlar hangi mesleklere alınmıyor
﻿Kambur olanlar hangi mesleklere alınmıyor
﻿Rüyada ceviz görmek ne anlama geliyor? Rüyada ceviz görmek ne demek?
﻿Rüyada ceviz görmek ne anlama geliyor? Rüyada ceviz görmek ne demek?
﻿Rüyada ceviz görmek ne anlama geliyor? Rüyada ceviz görmek ne demek?
﻿Ardıç katranı bitkisi uyuza iyi geliyor
﻿Ardıç katranı bitkisi uyuza iyi geliyor
﻿Ardıç katranı bitkisi uyuza iyi geliyor
﻿Kuzey Kore kısa menzilli balistik füze fırlattı
﻿Kuzey Kore kısa menzilli balistik füze fırlattı
﻿Kuzey Kore kısa menzilli balistik füze fırlattı
﻿Böbrek sağlığına büyük tehdit ortaya çıktı
﻿Böbrek sağlığına büyük tehdit ortaya çıktı
﻿Böbrek sağlığına büyük tehdit ortaya çıktı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.