Bıçaklı, çekiçli, tüfekli borç-alacak kavgası; 3 yaralı

Kaynak: DHA

Bursa İnegöl'de borç-alacak meselesinden çıkan iki ayrı kavgada 2 kardeş bıçakla, kuzenleri ise çekiçle yaralandı. Yaralıların yakınlarının, evini bastıkları şüpheli tüfekle havaya ateş açtı.

Olay saat 17.00 sularında Hocaköy Mahallesi’ndeki inşaat alanında meydana geldi. Aktarılanlara göre 61 yaşındaki inşaat ustası Abbas U. ile inşaat firması sahipleri 36 yaşındaki Yunus D. ve kardeşi Fatih D. arasında borç-alacak nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma bir anda kavgaya dönüşürken, Abbas U. elindeki bıçakla 2 kardeşi yaraladı. Abbas U., olay yerinden uzaklaşırken, yaralılar özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 2 kardeş, tedavilerinin ardından taburcu edilirken, yakınları Abbas U.'nun Bilican Sokak’taki evini bastı. Öfkeli kalabalık, evin camlarını taş atarak kırarken, dışarı çıkan Abbas U., yaralı kardeşlerin kuzeni İbrahim D.’yi (28) başından çekiçle yaraladı. Yaralı özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürülürken, Abbas U. daha sonra evinden aldığı tüfekle havaya ateş açtı. O anlar kameraya yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kalabalığı güçlükle dağıtırken, Abbas U. gözaltına alındı. Tüfeğe el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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