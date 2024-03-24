Bıçaklı joker suç duyurusu yaptı. Osayi için gözaltı kararı iddiası

Maçtan sonra sahaya girerek olayların büyümesine sebep olan ve medyada 'bıçaklı joker' olarak adlandırılan kişi, kendisine saldırdığı iddia edilen futbolcular hakkında şikayetçi oldu. Bu bağlamda, Fenerbahçe'nin futbolcuları Oosterwolde, Osayi-Samuel ve İrfan Can Eğribayat'ın ifadelerinin alınması bekleniyor.

Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ardından çıkan olayların fitilini ateşleyen 'bıçaklı joker', suç duyurusunda bulundu. Edinilen bilgilere göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü, ifadeleri almak üzere Fenerbahçeli futbolcular Oosterwolde, Osayi-Samuel ve İrfan Can Eğribayat için İstanbul'a talimat verdi.

ÇARPICI İDDİA

Şu anda yurt dışında olan Oosterwolde ve Osayi-Samuel'in yanı sıra, en kısa sürede ifadesi alınması beklenen İrfan Can'ın durumu merak konusu. Milli takım kadrosunda yer alan Osayi-Samuel'in, İstanbul'a dönüşünde havalimanında polis tarafından ifadesinin alınması için gözaltına alınabileceği iddiaları gündemde.

İŞTE AVUKATIN SUÇ DUYURUSU

Bıçaklı joker" H.Ç.'nin avukatı Miraç Kara, Fenerbahçeli oyuncular hakkında şu şekilde suç duyurusu yaptı.

Olayın failleri yerde mağdurun kafasına vahşice tekme savuran futbolcudur. Meslek icabı baldırları güçlüdür.

Krampon giyiyor. Bizce silah sayılması gerekiyor. Hukuken de bu öyle. Sonuçta sen işini o ayakkabılarla yapıyorsun, bunun altı çivili. Bu bir insana vurduğun zaman, bu insan beyin kanaması da geçirebilir.

Hakime söyledik. 'Yani, bu insanın ölmesi mi gerekliydi, beyin kanaması mı geçirmesi gerekliydi, o zaman mı karşı taraftan birilerinin ifadesini alacaktın.



