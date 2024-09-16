Bıçaklı kavganın nedeni belli oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bıçaklı kavganın nedeni belli oldu

Hatay'da otobüs şoförünün otomobil sürücüsüne bıçaklı saldırısının nedeni sinyal verilmemesinden kaynaklandığı ortaya çıktı.

Antakya - Reyhanlı yolu Narlıca Mahallesi mevkiinde yaşanan olayda trafikte seyir halindeki otobüsün şoförüyle, başka bir aracın sürücüsü arasında başlayan tartışmada korku dolu anlar yaşandı.

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Kısa sürede kavgaya dönüşen ve küfürlerin havada uçuştuğu tartışmada otobüs şoförü, araç sürücüsüne bıçak çekmiş ve kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırdı. Otobüsün ortaya çıkan araç içi kamera görüntüleri ise olayı gözler önüne serdi.

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Görüntülerde; otomobil sürücüsünün otobüsün önünü kestiği ve küfrederek sinyal vermediği için otobüs şoförüne saldırdığı anlar anbean kameraya yansıdı. Tarafların yaralanmadığı ve birbirinden şikayetçi olmadığı kavgadan ötürü Antakya Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi’nin otobüs şoförünün işine son verdiği öğrenildi.

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