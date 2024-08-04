Bıçaklı saldırıda 2 İsrailli öldürüldü

Olayın ardından polis, saldırgan olarak tanımlanan işgal altındaki Batı Şeria'dan gelen Filistinliye ateş açarak onu öldürdü. Saldırganın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı ancak burada yaşamını yitirdiği belirtildi.

Eski Başbakan ve ana muhalefet partisi lideri Yair Lapid, saldırının ardından hükümeti eleştiren bir sosyal medya paylaşımı yaptı.

Lapid, Binyamin Netanyahu'nun başkanlığındaki hükümetin, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in göreve gelmesinden sonra İsrail'de güvenliğin ciddi şekilde bozulduğunu öne sürdü. Eski Başbakan, Ben-Gvir'in görevini "röportaj, şov ve kışkırtma" ile sınırlı olarak gördüğünü savundu.