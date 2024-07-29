Bıçaklı saldırıda yaralanan 2 çocuk hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bıçaklı saldırıda yaralanan 2 çocuk hayatını kaybetti

İngiltere'de bıçaklı saldırıya uğrayan 2 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

İngiltere'nin Southport bölgesinde yaşanan bıçaklı saldırıda yaralanan 2 çocuk hayatını kaybetti.
İngiltere'nin kuzeyindeki Southport bölgesinde düzenlenen bıçaklı saldırıda can kaybı arttı.

Polis, saldırıda yaralanan 2 çocuğun hayatını kaybettiğini, yaralı sayısının 6'sı ağır 9 kişi olduğunu bildirdi. Saldırıyı engellemeye çalışan 2 yetişkinin yaralılar arasında bulunduğunu aktaran polis, saldırıyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirterek, saldırının saikinin henüz belli olmadığını ifade etti.

Polis, ayrıca saldırının şu anda terörle bağlantısının bulunmadığını açıkladı.
Polis, 17 yaşındaki saldırganı olayın ardından gözaltına almıştı.

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