Elon Musk'tan Google'a Trump suçlaması. İsmini arattığında öyle bir şeyle karşılaştı ki

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Elon Musk'tan Google'a Trump suçlaması. İsmini arattığında öyle bir şeyle karşılaştı ki

X CEO'su Elon Musk, Google'ı ABD seçimlerine müdahale etmekle suçladı. Google'a "Presedent Trump" yazan fenomen iş adamı, Google'ın gösterdiği sonuçların ekran görüntüsünü takipçileriyle paylaştı.

Milyarder iş adamı Elon Musk, sosyal medya hesabı üzerinden Google'a ABD'deki başkanlık yarışına müdahale edip etmediğini sordu.

Başkanlık yarışında Trump'ın büyük destekçisi olan Musk, sosyal medya platformu X'te, "Vay canına, Google'ın Başkan Donald Trump'a yönelik bir arama yasağı var! Seçimlere müdahale mi?" paylaşımında bulundu.

Musk, eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump'a yönelik silahlı saldırıya ilişkin Google'da arama sonuçları bulunmamasına tepki gösterdi.

OTOMATİK TAMAMLAMA ÖZELLİĞİ
Google'da Trump'a yönelik suikast girişimi hakkında bilgi aramak isteyen kullanıcılar, arama motorunun otomatik tamamlama özelliğinin olayla ilgili sonuçları içermediğini fark etti.

Kullanıcılara Ronald Reagan, Arşidük Ferdinand, Bob Marley ve Gerald Ford gibi diğer tarihi suikast girişimleriyle ilgili sonuçlar gösterildi. Bu ihmal, sosyal medyada tepkilere neden oldu.


"SEÇİMLERE MÜDAHALE Mİ?"
Trump'ın başkanlığı kazanması için tam destek veren milyarder, Google'ın otomotik tamamlama özelliğinin ekran görüntüsünü paylaşıp "Vay canına, Google'ın Başkan Donald Trump'a yönelik bir arama yasağı var! Seçimlere müdahale mi?" sorusunu sordu.

Bir kullanıcının paylaşımına, "Google Demokratlar tarafından yönetiliyordu" yazmasıyla birlikte Musk, "Seçime müdahale ederlerse başları büyük belaya girer" cevabını verdi.

"KASITLI SEÇİM MÜDAHALESİ"
Eski başkanın oğlu Donald Trump Jr. da Musk'ın ardından Google'ı Kamala Harris'in yararına seçimlere müdahale etmekle suçladı.

Trump Jr. sosyal medya platformu X'te bir kullanıcının paylaşımını alıntılayarak, "Kamala Harris'e yardım etmek için YİNE seçime müdahale etmeye çalışıyor. Bunun Google'ın kasıtlı seçim müdahalesi olduğunu hepimiz biliyoruz. Gerçekten aşağılık" yorumunda bulundu.

musk.jpg

trtgm.jpg

İlgili Haberler
Bıçaklı saldırıda yaralanan 2 çocuk hayatını kaybetti
Bıçaklı saldırıda yaralanan 2 çocuk hayatını kaybetti
Trump'a düzenlenen suikast girişimindeki büyük ihmal ortaya çıktı
Elon Musk, yapay zeka ile üretilmiş Kamala Harris videosu nedeniyle suçlanıyor
Elon Musk, yapay zeka ile üretilmiş Kamala Harris videosu nedeniyle suçlanıyor
Son Haberler
Kütahya’da korkutan yangın Gündem
Kütahya’da korkutan yangın
Alkollü sürücü, kadın sürücüyü metrelerce böyle sürükledi Yerel Haberler
Alkollü sürücü, kadın sürücüyü metrelerce böyle sürükledi
Ünlü oyuncu Bakanlığı böyle rezil etti: Mersin'in euro bölgesinde olduğunu bilmiyordum Gündem
Ünlü oyuncu Bakanlığı böyle rezil etti: Mersin'in euro bölgesinde olduğunu bilmiyordum
Bıçaklı saldırıda yaralanan 2 çocuk hayatını kaybetti Dünya
Bıçaklı saldırıda yaralanan 2 çocuk hayatını kaybetti
Patatesleri çamaşır makinesinde yıkadı Video
Patatesleri çamaşır makinesinde yıkadı
Galatasaray'dan ayrıldı yeni takımına imzayı attı Spor
Galatasaray'dan ayrıldı yeni takımına imzayı attı
Muş’ta seyir halindeki araç alev alev yandı Yerel Haberler
Muş’ta seyir halindeki araç alev alev yandı