Elon Musk'tan Google'a Trump suçlaması. İsmini arattığında öyle bir şeyle karşılaştı ki

Milyarder iş adamı Elon Musk, sosyal medya hesabı üzerinden Google'a ABD'deki başkanlık yarışına müdahale edip etmediğini sordu.

Başkanlık yarışında Trump'ın büyük destekçisi olan Musk, sosyal medya platformu X'te, "Vay canına, Google'ın Başkan Donald Trump'a yönelik bir arama yasağı var! Seçimlere müdahale mi?" paylaşımında bulundu.

Musk, eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump'a yönelik silahlı saldırıya ilişkin Google'da arama sonuçları bulunmamasına tepki gösterdi.

OTOMATİK TAMAMLAMA ÖZELLİĞİ

Google'da Trump'a yönelik suikast girişimi hakkında bilgi aramak isteyen kullanıcılar, arama motorunun otomatik tamamlama özelliğinin olayla ilgili sonuçları içermediğini fark etti.

Kullanıcılara Ronald Reagan, Arşidük Ferdinand, Bob Marley ve Gerald Ford gibi diğer tarihi suikast girişimleriyle ilgili sonuçlar gösterildi. Bu ihmal, sosyal medyada tepkilere neden oldu.



"SEÇİMLERE MÜDAHALE Mİ?"

Trump'ın başkanlığı kazanması için tam destek veren milyarder, Google'ın otomotik tamamlama özelliğinin ekran görüntüsünü paylaşıp "Vay canına, Google'ın Başkan Donald Trump'a yönelik bir arama yasağı var! Seçimlere müdahale mi?" sorusunu sordu.

Bir kullanıcının paylaşımına, "Google Demokratlar tarafından yönetiliyordu" yazmasıyla birlikte Musk, "Seçime müdahale ederlerse başları büyük belaya girer" cevabını verdi.

"KASITLI SEÇİM MÜDAHALESİ"

Eski başkanın oğlu Donald Trump Jr. da Musk'ın ardından Google'ı Kamala Harris'in yararına seçimlere müdahale etmekle suçladı.

Trump Jr. sosyal medya platformu X'te bir kullanıcının paylaşımını alıntılayarak, "Kamala Harris'e yardım etmek için YİNE seçime müdahale etmeye çalışıyor. Bunun Google'ın kasıtlı seçim müdahalesi olduğunu hepimiz biliyoruz. Gerçekten aşağılık" yorumunda bulundu.