Adil olunamamakta yanlış yaptı!

29 Temmuz 2024 günü, cumhuriyet.com.tr’de “Mansur Yavaş’tan iktidara flaş ‘SGK borcu’ yanıtı” manşetinin altında Sayın Mansur Yavaş:

“Yönetemiyorsunuz, suçu başka yere atıyorsunuz.” demiş.

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Yanlış mı demiş?

Bence doğru demiş.

*

Hatırlanacağı gibi; Sayın Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i hedef almış ve:

“Emeklilere faydanız dokunsun istiyorsanız talimat verin, belediyeleriniz Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan birikmiş borçlarını ödesin. (…)” şeklinde konuşmuştu.

*

Sayın Cumhurbaşkanı’nın bu konuşmasını hazırlayanlar, anladığım kadarıyla öncelikle emeklilere karşı şirin gözükmek için işin içine emeklileri sokmuşlar.

Bu ifadenin ters tepeceği çok net bir kere.

*

Ne denilmiş?

“Emeklilere faydanız dokunsun!” denilmiş.

Kime demiş?

Özgür Özel’e demiş?

*

Kaldı ki SGK’ya borcu olup da ödemeyen yalnızca CHP’li Belediyeler değil ki!

Bugünün Türkiye’sinde her partiden kazanılan belediyenin SGK’ya öyle veya böyle borçları vardır.

Hem niye doğrudan Özgür Özel’e bu söyleniyor, anlaşılır gibi değil.

*

Ha, bu bir şekilde anlaşılır olabilir!

SGK’ya hiçbir kurum ve kuruluşun prim borcu olmaz yalnızca CHP’nin olur, o zaman CHP çok büyük ayıp etmiştir.

Ama böyle bir durum yok ki?

İçinde bulunduğumuz bu ekonomik çıkmazda SGK’ya borcu olmayan kaç kurum vardır, var mıdır açıklansa da bilsek.

Bütün bunlar göz önündeyken, burada CHP’li belediyeleri günah keçisi yapmak çok da adil değil.

*

Sayın Cumhurbaşkanıma -haddimi aştığım düşünülmezse- yeri gelmişken küçük bir şey hatırlatmak isterim.

Bundan önceki yerel seçimlerde İstanbul’da başkanlık seçimi tekrar edildiğinde…

Ve bu yerel seçimlerde de hükûmet üyelerinin tekmili birden AKP adayına destek verdiğinde sonuç ne oldu?

AKP kaybetti, CHP kazandı.

Belki de böyle yaptıkları için AKP yerel seçimlerde ikinci parti konumuna düştü.

Olamaz mı?

*

Bundan ders alınmamış gibi bugün de aynı şeyler yaptırılıyor Sayın Cumhurbaşkanına.

Özellikle de emeklilerin üzerinden CHP’li belediyeleri vuruyor.

*

Bu da tutmayacak.

Ve zamanında, ya da erken, yapılacak olan bir genel seçimde -sahiden de artık inanmaya başladım ki- AKP iktidara veda edecek.

İnanın bu ifadede sadece CHP’li belediyelerin hedef alınmasını da bu toplum hazmetmeyecek.

*

Hani diyorum ki keşke adil bir yaklaşım olsaydı.

*

Ha ne demiş Sayın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş?

“Amaç tamamen halkın umudu haline gelen CHP’li belediyeleri itibarsızlaştırmak” demiş.

Yanlış mı demiş?

Bence doğru!

Halkımız boşuna dememiş:

“Ne ekersen onu biçersin” diye.

*

Üzgünüm ama Sayın Erdoğan epey zamandır iyi şeyler ekmiyor.

O nedenle de kendisine de…

Partisine de -farkında mıdır bilmiyorum ama- yanlış yaptırılıyor, yanlış!..

Demedi demeyin!

*

“Biz nerede yanlış yaptık” diyordu ya Sayın Erdoğan!

Tam da burada işte

Adil olunamamakta yanlış yaptı, yapmaya da devam ediyor.

Bence!..