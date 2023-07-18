Biçerdöverde yangın çıktı: 7 dönümlük tarla kül oldu

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, bir biçerdöverde yangın çıktı. Yangının tarlaya sıçraması sonucu 7 dekarlık ekili arazi zarar gördü.

KAYNAK: AA
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Biçerdöverde yangın çıktı: 7 dönümlük tarla kül oldu 1

Hisarcık'ın Bozkaya mevkisindeki tarlada arpa hasadı yapıldığı sırada Ramazan A.'nın kullandığı biçerdöverde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede tarladaki ekili alana sıçradı.

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Biçerdöverde yangın çıktı: 7 dönümlük tarla kül oldu 2

İhbar üzerine olay yerine Hisarcık Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.

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Biçerdöverde yangın çıktı: 7 dönümlük tarla kül oldu 3

Biçerdöverdeki ve tarladaki yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

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Biçerdöverde yangın çıktı: 7 dönümlük tarla kül oldu 4

Yangında Mehmet Turgut'a ait tarladaki 7 dönümlük arpa ekili alan ile biçerdöver zarar gördü.

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Biçerdöverde yangın çıktı: 7 dönümlük tarla kül oldu 5

Yangına geç müdahale edildiğini iddia eden biçerdöverin sahibi ile itfaiye personeli arasında arbede yaşandı.

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Biçerdöverde yangın çıktı: 7 dönümlük tarla kül oldu 6

Olay polis ekibinin araya girmesiyle büyümeden sonra erdi.

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