Kaçak Afgan'ın üzerinden çıkan belge polisleri bile şaşırttı

Kaçak Afgan'ın üzerinden çıkan belge polisleri bile şaşırttı
Düzenleme: Kaynak: DHA
Erzurum’da 19 yaşındaki kaçak Afgan, Ankara’ya gitmek için gerekli olan yol izin belgesini photoshop ile yaptırınca görevliler tarafından fark edilip yakalandı.
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Kaçak Afgan'ın üzerinden çıkan belge polisleri bile şaşırttı 1

Kaçak yollar ile Türkiye’ye giriş yapan 19 yaşındaki Afgan, İbrahimi Bismillah’ın ikametine Erzurum’da izin verildi.

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Kaçak Afgan'ın üzerinden çıkan belge polisleri bile şaşırttı 2

İbrahimi, Erzurum’dan Ankara’ya gitmek istedi.

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Kaçak Afgan'ın üzerinden çıkan belge polisleri bile şaşırttı 3

Erzurum’daki tren garına giden 19 yaşındaki Afgan, Ankara’ya seyahat edeceğini söyleyerek yol izin belgesini Devlet Demiryolları gişe memuruna teslim etti.

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Kaçak Afgan'ın üzerinden çıkan belge polisleri bile şaşırttı 4

Kaçak Afgan’ın yol izin belgesinin sahte olduğunu anlayan gişe memurları cep telefonu ile QR kodunu okuttu ve belgenin sahte olmadığını anladı.

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Kaçak Afgan'ın üzerinden çıkan belge polisleri bile şaşırttı 5

Gişe memuru durumu polise bildirdi. Polis ekipleri durumu polise bildirdi. Yapılan incelemede İbrahimi Bismillah’ın izin belgesindeki fotoğrafın sahte olduğu ortaya çıktı.

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Kaçak Afgan'ın üzerinden çıkan belge polisleri bile şaşırttı 6

Bin liraya Photoshop ile sonradan eklediği belli olan kaçak Afgan, yol izin belgesini tanımadığı bir kişinin kendisinden bin TL alarak hazırladığını söyledi.

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Kaçak Afgan'ın üzerinden çıkan belge polisleri bile şaşırttı 7

Ekipler İbrahimi Bismillah'ı evrakta sahtecilikten işlem yapmak üzere Gürcükapı Polis Merkezi'ne götürdü.

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Kaçak Afgan'ın üzerinden çıkan belge polisleri bile şaşırttı 8
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Kaçak Afgan'ın üzerinden çıkan belge polisleri bile şaşırttı 9
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Kaçak Afgan'ın üzerinden çıkan belge polisleri bile şaşırttı 10
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Kaçak Afgan'ın üzerinden çıkan belge polisleri bile şaşırttı 11
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Kaçak Afgan'ın üzerinden çıkan belge polisleri bile şaşırttı 12
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