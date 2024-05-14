Kaçak Afgan'ın üzerinden çıkan belge polisleri bile şaşırttı

Kaçak yollar ile Türkiye’ye giriş yapan 19 yaşındaki Afgan, İbrahimi Bismillah’ın ikametine Erzurum’da izin verildi.
İbrahimi, Erzurum’dan Ankara’ya gitmek istedi.
Erzurum’daki tren garına giden 19 yaşındaki Afgan, Ankara’ya seyahat edeceğini söyleyerek yol izin belgesini Devlet Demiryolları gişe memuruna teslim etti.
Kaçak Afgan’ın yol izin belgesinin sahte olduğunu anlayan gişe memurları cep telefonu ile QR kodunu okuttu ve belgenin sahte olmadığını anladı.
Gişe memuru durumu polise bildirdi. Polis ekipleri durumu polise bildirdi. Yapılan incelemede İbrahimi Bismillah’ın izin belgesindeki fotoğrafın sahte olduğu ortaya çıktı.
Bin liraya Photoshop ile sonradan eklediği belli olan kaçak Afgan, yol izin belgesini tanımadığı bir kişinin kendisinden bin TL alarak hazırladığını söyledi.
Ekipler İbrahimi Bismillah'ı evrakta sahtecilikten işlem yapmak üzere Gürcükapı Polis Merkezi'ne götürdü.