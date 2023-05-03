Biden 3 gün kala kararını açıkladı ve Charles’ı yalnız bıraktı

İngiltere Kralı Charles ve eşi Camilla, 6 Mayıs'ta başkent Londra'daki tarihi Westminster Abbey Kilisesi'nde taç giyecek.

Annesi İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 1953'te yapılan ve 8 bin 200'den fazla davetlinin katıldığı taç giyme törenine kıyasla Kral Charles'ın daha küçük çaplı ve kısa sürecek taç giyme törenine, 203 ülkeden 2 binin üzerinde konuk katılacak.

Dünya liderleri ve önemli siyasi isimler de taç giyme törenine katılacak davetliler arasında yer alacak.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın yanı sıra bakanlar ve bazı Lordlar Kamarası üyelerinin de katılacağı törende, Liz Truss ve Tony Blair gibi eski İngiltere başbakanlarının yanı sıra İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf da bulunacak.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Yeni Zelanda Başbakanı Chris Hipkins ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Westminster Abbey Kilisesi'nde düzenlenecek törene katılacak siyasi isimler arasında yer alıyor.

Törende, Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay temsil edecek.

ABD Başkanı Joe Biden ise taç giyme törenine katılamayacak ancak ülkesi adına eşi Jill Biden törende hazır bulunacak.