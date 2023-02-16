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Biden 3 Mart'ta Almanya Başbakanı Scholz ile Beyaz Saray'da görüşecek

ABD Başkanı Joe Biden, 3 Mart'ta Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile başkent Washington'da bir araya gelecek.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 20:27
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Biden 3 Mart'ta Almanya Başbakanı Scholz ile Beyaz Saray'da görüşecek

Biden 3 Mart'ta Almanya Başbakanı Scholz ile Beyaz Saray'da görüşecek
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Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yazılı açıklamasında, ABD Başkanı Biden'ın, 3 Mart Cuma günü Almanya Başbakanı Scholz'u Beyaz Saray'da ağırlayacağını duyurdu.

"Şansölyenin ziyareti, ABD ile NATO müttefikimiz Almanya arasındaki derin dostluk bağlarını yeniden tasdik etmek için bir fırsat." ifadesini kullanan Jean-Pierre, iki liderin, Rusya-Ukrayna savaşının yıl dönümünde, Ukrayna'ya verilen destek, Rusya'ya uygulanan yaptırımlar ve transatlantik güvenliğinin güçlendirilmesi gibi konuları ele alacağını kaydetti.

Jean-Pierre, Biden ve Scholz'un ayrıca, Çin'in çıkardığı zorluklar karşısında birlikte çalışmak ve Hint-Pasifikteki işbirlikleri dahil, bir dizi bölgesel ve küresel güvenliği ilgilendiren konularda süregelen işbirliklerini masaya yatıracaklarını aktardı.

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