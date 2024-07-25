Biden adaylıktan neden çekildiğini açıkladı

Kaynak: İHA
Biden adaylıktan neden çekildiğini açıkladı

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Joe Biden, yaklaşan 5 Kasım başkanlık seçimlerinde yarışmayacağını duyurdu. Biden, demokrasiyi koruma çabalarının önündeki en büyük engelin kişisel hırslar olduğunu belirterek, liderlik meşalesini yeni bir nesle bırakmanın zamanının geldiğini ifade etti.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Oval Ofis'ten yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, başkanlık görevini sürdürmenin kendisi için büyük bir onur kaynağı olduğunu ifade etti. Biden, demokrasinin korunmasının her türlü unvan ve makamdan daha elzem bir görev olduğunu vurgulayarak, Amerikan halkının çıkarlarını savunmanın kendisine güç ve memnuniyet verdiğini belirtti. Biden, “Başkanınız olarak size hizmet etmek, hayatımın onuru oldu. Ancak risk altında olan demokrasiyi savunmak, herhangi bir ünvandan daha önemli olan bir şeydir. Amerikan halkı için çalışmak, bana güç ve haz veriyor” diye konuştu.

Televizyon yayınlarının en fazla izlendiği zaman diliminde Beyaz Saray’dan canlı yayınlanan konuşmasında adaylıktan çekilme kararını değerlendiren Biden, “Birliğimizin mükemmelleştirilmesine yönelik bu kutsal vazife benimle ilgili bir şey değil. Bu sizinle ilgili bir şey. Ailelerinizle, geleceğinizle ilgili bir şey. Bu, 'Biz insanlar' (ABD anayasasının başlangıç ifadeleri) ile ilgili bir şey” diye konuştu ve meşaleyi yeni nesle devretmenin zamanının geldiğini söyledi.

jythca.jpg

Başkanlığı döneminde gösterdiği performansın, dünyadaki liderliğinin ve Amerika’nın geleceği için sahip olduğu vizyonun ikinci bir dönemi hak ettiğini söyleyen Biden, “Ancak kişisel hırslar dahil hiçbir şey, demokrasimizi kurtarmamıza engel olamaz. Bu nedenle de ilerlemek adına yapılacak en doğru şeyin, meşaleyi yeni nesle devretmek olduğuna karar verdim” dedi.
Biden, “Kamusal yaşamda, uzun yılların tecrübesinin bir yeri ve zamanı vardır. Fakat aynı zamanda genç ve taze seslerin de bir yeri ve zamanı vardır. Evet, daha genç sesler” dedi.

“ABD, BİR DÖNÜM NOKTASINDA”

Konuşmasında ABD’nin bir dönüm noktasında olduğunu savunan Biden, “ABD, tarih boyunca nadir olan anlardan birinden geçiyor ve bu süreçte aldığımız kararlar, ulusumuzun ve dünyanın kaderini belirliyor. Amerika, önümüzdeki on yıllar boyunca ileri mi yoksa geri mi gideceği arasında, umut ve nefret arasında, birlik ve bölünme arasında bir seçim yapmak zorunda kalacak” diye konuştu.

Başkanlığı döneminde elde edilen başarılardan bahseden ve uluslararası ilişkilerden Kovid-19 salgını ile mücadele, ülke içinde üretimi artırma çabalarından silah şiddetinin engellenmesine yönelik adımlara, birçok konuya değinen Biden, “50 yılı aşkın bir süredir bu ulusa hizmet etmek, benim için hayatımın ayrıcalığı oldu” dedi.

Biden, önümüzdeki altı ay boyunca da başkanlık vazifesini yapmaya odaklanacağını söyledi.
81 yaşındaki ABD Başkanı, konuşmasında Başkan Yardımcısı Kamala Harris’e desteğini ifade ederek, “Ben tercihimi yaptım ve görüşlerim biliniyor. Muazzam Başkan Yardımcımız Kamala Harris’e teşekkür etmek istiyorum. Kendisi tecrübeli, çetin ve yetenekli biri. Kendisi, benim için inanılmaz bir ortak ve ülkemiz için de inanılmaz bir lider oldu. Şimdi seçim sizin, Amerikan halkının” dedi.

İlgili Haberler
TÜBİTAK'tan deprem haritası açıklaması: 2025 yılı işaret edildi
İki grup arasında kavga çıktı: Belediye Başkanı da yaralandı
Öğretmenlik Meslek Kanunu o tarihte Meclis'e geliyor
Mehmet Muş'tan deprem bölgesinde "vergi affına" ilişkin açıklama
Erdoğan'ın İBB'yi ne kadar borçla bıraktığı belli oldu. En son borçlu CHP'li belediyeleri uyarmıştı
Gram altın yatırımcısı ecel terleri dökecek. Uzmanlar net tarih vererek uyardı
İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya soruldu: 63 gazetecinin can güvenliğini koruyabilecek misiniz?
Jose Mourinho Ali Koç'u nasıl ikna etti? 20 milyon Euro'luk En-Nesyri'nin büyük sırrı
Koç ailesinin kötü haftası: Bir haftada 2 milyar TL kaybettiler
Karadeniz'de sıcak saatler. Rusya, İngiliz uçaklarına karşı jet kaldırdı
Son Haberler
İzmir açıklarında göçmen hareketliği Yerel Haberler
İzmir açıklarında göçmen hareketliği
Park halindeki araca tırdan düşen iş makinesi çarptı Yerel Haberler
Park halindeki araca tırdan düşen iş makinesi çarptı
Spor Federasyonları Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı Gündem
Spor Federasyonları Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı
İŞKUR üzerinden MEB için personel alımı başlıyor Gündem
İŞKUR üzerinden MEB için personel alımı başlıyor
KPSS puanı olanlar dikkat! Kızılay'dan personel alımı Gündem
KPSS puanı olanlar dikkat! Kızılay'dan personel alımı
TÜBİTAK'tan deprem haritası açıklaması: 2025 yılı işaret edildi Gündem
TÜBİTAK'tan deprem haritası açıklaması: 2025 yılı işaret edildi
Mersin’de tır devrildi: 1 ölü Yerel Haberler
Mersin’de tır devrildi: 1 ölü