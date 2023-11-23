Biden Arjantin'in yeni lideriyle telefonda görüştü

Arjantin'de seçimi kazanarak yani lider olan Milei ile ABD Başkanı Biden telefonda görüştü. Milei, 'çok nazik bir görüşmeydi' dedi.

KAYNAK: AA
Biden Arjantin'in yeni lideriyle telefonda görüştü

Özgürlük Gelişimi Partisinin Dış Politika Sorumlusu Diana Mondino, yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Milei'nin, ABD Başkanı Joe Biden'ı 10 Aralık'taki devir teslim törenine davet ettiğini bildirdi.

Milei'nin Biden ile telefonda görüştüğünü belirten Mondino, "Çok nazik bir görüşmeydi. Yeni Devlet Başkanı Milei'nin önümüzdeki dönemlerde çok sayıda ülkeye ziyareti olacak. Her yerde tartışılacak konular var" ifadesini kullandı.

Mondino, iki liderin, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaları, enerji ve gıda güvenliğini ele aldıklarını, Milei'nin Biden'a dünyanın gıda güvenliğine katkı sağlamaya hazır olduğunu söylediğini belirtti.

Öte yandan, Arjantin basınına göre, Biden, Milei'ye teşekkür etti ve yoğun programını gerekçe göstererek daveti geri çevirdi.

Arjantin'de 2027'ye kadar devlet başkanlığı görevini yürütecek olan Milei, 10 Aralık'ta görevi Alberto Angel Fernandez'den devralacak.

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