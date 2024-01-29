Biden başkaldıran eyaletlere şartını açıkladı. ‘Kongre yetki verirse’

ABD Başkanı Joe Biden, Güney Carolina'da yürüttüğü seçim kampanyasında, ülkedeki ana gündem maddelerinden biri olan sınır güvenliği sorunu hakkında açıklamalarda bulundu.

BIDEN İSTEKLERİNİ TASARIDA SIRALADI

Hükümetin Kongre'ye önerdiği sınır güvenliği tasarısının onaylanırsa ABD-Meksika sınırını derhal kapatacağını söyleyen Biden, "İki partili bir yasa tasarısı Amerika için iyi olacak. Bozulan göçmenlik sistemimizi düzeltmeye yardımcı olmak ve burada olmayı hak edenlere hızlı erişim sağlamak için Kongre'nin bunu geçirmesi gerekiyor." dedi.

"EĞER BU TASARI BUGÜN YASALAŞSAYDI, SINIRI HEMEN KAPATIR VE HIZLA DÜZELTİRDİM"

Biden, tasarının başkan olarak kendisine, yeniden kontrol altına alınana değin sınırı kapatma hususunda acil durum yetkisi vereceğini ifade ederek, "Eğer bu tasarı bugün yasalaşsaydı, sınırı hemen kapatır ve hızla düzeltirdim." dedi.

Biden hükümetinin Kongre'ye sunduğu tasarıda, sınırdan geçen düzensiz göçmen sayısının günlük 5 bini geçmesi durumunda Başkan'a sınırı kapatma yetkisi veren madde bulunuyor.

Tasarıyla, 14 milyar doları sınırda güvenliği sağlayacak yeni devriye kuvvetleri hayata geçirilmesi, düzensiz göçmenlerin işlemlerini hızlandıracak personel ve ekipman alımını barındıran 110 milyar dolarlık acil yardım paketinin de kabul edilmesi gerektiriyor.

Biden'ı sınırları korumasız bırakmakla eleştiren Cumhuriyetçiler, özellikle bahsi geçen paketin içinde Ukrayna'ya yapılacak askeri yardım kalemine de ayrıca karşı tutum sergiliyor.

GÖÇMENLER GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE KARŞIN YİNE DE TEKSAS SINIRINI GEÇMEYE ÇALIŞIYOR

Diğer taraftan, ABD Sınır Devriyesi yetkilileri, Kasım ayına göre yüzde 31 yükselişle geçen ay sınırdan geçen yaklaşık 250 bine yakın düzensiz göçmeni gözaltına aldıklarını, bazı günler sınırdan geçen düzensiz göçmen sayısının 10 bini aştığını ifade etti.

Aralıkta yakalanan düzensiz göçmenler içinde 56 binle Meksikalıların çoğunluğu oluşturduğu, bunu 47 bin civarı kişiyle Venezuelalı göçmenlerin takip ettiği bildirildi.

TEKSAS SINIRI KRİZİ SÜRÜYOR

Ayrıca, Biden hükümeti ile Cumhuriyetçi Teksas Valisi Gregg Abbott arasındaki "dikenli tel krizi" de halen sürüyor.

ABD Yüksek Mahkemesinin Meksika sınırının Rio Grande Nehri boyunca Teksas tarafından çekilen dikenli tellerin kaldırılması kararının peşi sıra Teksas Valisi Abbot ile Başkan Joe Biden arasındaki anlaşmazlık gittikçe tırmanmıştı.

Teksas Ulusal Muhafızları, mahkeme kararına uymayarak 23 Ocak'ta ABD sınır devriyesinin işini yapmasına izin vermemiş, dikenli telleri yerleştirmeyi sürdürmüş, 25 Cumhuriyetçi eyaletin valileri de ortak bir bildiriyle Teksas'ı desteklediklerini ilan etmişti.