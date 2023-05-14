Biden: Beyaz üstünlüğü anavatanımızdaki en tehlikeli terör tehdididir

ABD’deki beyaz üstünlüğünü eleştiren ABD Başkanı Biden, "Beyaz üstünlüğü anavatanımızdaki en tehlikeli terör tehdididir." ifadesini kullandı.

Biden: Beyaz üstünlüğü anavatanımızdaki en tehlikeli terör tehdididir

Biden, Washington D.C.’de bulunan siyahi öğrencilerin çoğunlukta olduğu Howard Üniversitesi’nin mezuniyet töreninde konuştu.

ABD Başkanı, bu ifadeleri sadece tarihsel olarak siyahilerin ağırlıkta bulunduğu okullarda gündeme getirmediğini, her zaman her yerde dile getirdiğini savundu.

Konuşmasında ABD'yi iç çatışmalarla sarsılan bir ulus olarak tasvir eden Biden, mezuniyet törenindeki öğrencileri "ulusun ruhu için mücadele etmeye" çağırdı.

Biden, "Adalete doğru korkusuz ilerleme, çoğu zaman en eski ve en meşum güçlerin acımasızca geri püskürtülmesi anlamına gelir. Çünkü nefret asla ortadan kalkmaz, sadece saklanır ve oksijen verildiğinde tekrar ortaya çıkar. İşte bu yüzden sessizlik suç ortaklığıdır, sessiz kalamayız.” şeklinde konuştu.

Biden’in ırkçılık karşıtı sözlerine rağmen bazı öğrencilerin ellerinde, “Biden ve Harris siyahilerle ilgilenmiyor”, “Ayağa kalk, mücadele et, siyahiler saldırı altında” şeklinde pankartlar açması dikkati çekti.

Howard Üniversitesi’nde mezuniyet konuşması yapan görevdeki 7. başkan olan Biden’a üniversite yönetimi tarafından fahri doktora unvanı verildi.

Biden’in yardımcısı Kamala Harris de Howard Üniversitesi mezunu. (AA)

Öne Çıkanlar
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde son durum ne? Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı önde?
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde son durum ne? Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı önde?
Oy nasıl sayılır? Sandıklar ne zaman açılacak?
Oy nasıl sayılır? Sandıklar ne zaman açılacak?
Kimler oy kullanamaz? Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimler oy kullanamayacak?
Kimler oy kullanamaz? Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimler oy kullanamayacak?
Engelli seçmenler nasıl oy verecek? Oy kullanırken nelere dikkat etmek gerekiyor?
Engelli seçmenler nasıl oy verecek? Oy kullanırken nelere dikkat etmek gerekiyor?
Seçim yasakları ne zaman başlıyor? Seçim yasakları kaçta bitecek?
Seçim yasakları ne zaman başlıyor? Seçim yasakları kaçta bitecek?
Oy kullanma işlemi saat kaçta başlıyor? Seçmen saat kaça kadar oy verebilir?
Oy kullanma işlemi saat kaçta başlıyor? Seçmen saat kaça kadar oy verebilir?
Son Haberler
İşte saç dökülmelerine bitkisel çözüm Şifalı Bitkiler
İşte saç dökülmelerine bitkisel çözüm
Türkiye sandık başında: Oy kullanma işlemi başladı Güncel
Türkiye sandık başında: Oy kullanma işlemi başladı
Sandık yemini ederek göreve başladılar Güncel
Sandık yemini ederek göreve başladılar
Saç dostu besinler Sağlık
Saç dostu besinler
Sedef hastalığına iyi gelen o bitkiler Şifalı Bitkiler
Sedef hastalığına iyi gelen o bitkiler
İşte sinirsel uykusuzluğa iyi gelen bitkiler Şifalı Bitkiler
İşte sinirsel uykusuzluğa iyi gelen bitkiler