Biden borç limiti yasa tasarısını imzalayacak

ABD Başkanı Joe Biden, borç limiti yasa tasarısını bugün imzalayacağını duyurdu. Böylece, borç limitinin artırılmasıyla federal hükümetin nakit sıkıntısı çekmesinin ve temerrüde düşmesinin önüne geçilecek.

Biden borç limiti yasa tasarısını imzalayacak

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'ın Oval Ofisi'nden ulusa sesleniş konuşması yaptı. Konuşmasında uzlaşma ve fikir birliğinin 'Amerikan demokrasisinin işleyebilmesinin tek yolu' olduğunu belirtti.

Biden, Beyaz Saray ile Cumhuriyetçiler arasında uzun süren müzakerelerin ardından üzerinde anlaşmaya varılan borç limiti yasa tasarısını bugün imzalayacağını duyurdu.

Böylece, borç limitinin artırılmasıyla federal hükümetin nakit sıkıntısı çekmesinin ve temerrüde düşmesinin önüne geçilecek.

31.4 trilyon dolarlık borç limitini 1 Ocak 2025'e kadar artıran tasarı Biden'ın imzasının ardından yasalaşacak.

Uzun süren görüşmeler sonucu anlaşılmıştı

Temsilciler Meclisi'nde onaylanan tasarı, ABD Senato'sunda 36'ya karşı 63 oyla, Senato'da ise 36 'hayır' oyuna karşı 63 'evet' oyuyla kabul edilmişti. Biden ve Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy uzun süren görüşmeler sonucu borç limitinin artırılması için anlaşmıştı.

Öne Çıkanlar
Flaş Icardi gelişmesi. G.Saray'a getiren menajer konuştu
Flaş Icardi gelişmesi. G.Saray'a getiren menajer konuştu
Fenerbahçe Kadınlarda da şampiyon olamadı. Şampiyon Fomget G.S.K
Fenerbahçe Kadınlarda da şampiyon olamadı. Şampiyon Fomget G.S.K
Süper Lig'den düşme kalkacaksa G.Saray'ın şampiyonluğu ne olacak? Gürel Yurttaş yazdı
Süper Lig'den düşme kalkacaksa G.Saray'ın şampiyonluğu ne olacak? Gürel Yurttaş yazdı
Florya inledi: Taraftarız biz çekeriz cefa Ali Koç bizi bırakma!
Florya inledi: Taraftarız biz çekeriz cefa Ali Koç bizi bırakma!
Aksaray Belediyespor'dan çalınan kupa açıklaması: Galatasaray yüzünden yaptık
Aksaray Belediyespor'dan çalınan kupa açıklaması: Galatasaray yüzünden yaptık
Erden Timur elindeki belgeleri lig bitince açıklayacak
Erden Timur elindeki belgeleri lig bitince açıklayacak
Son Haberler
Azerbaycan'dan vatandaşlarına İran'a seyahat uyarısı Dünya
Azerbaycan'dan vatandaşlarına İran'a seyahat uyarısı
Ölümcül rahatsızlıkla ilgili hayat kurtaran öneri. Korona sonrası tırmanışa geçti Sağlık
Ölümcül rahatsızlıkla ilgili hayat kurtaran öneri. Korona sonrası tırmanışa geçti
Ev sahibiyle davalık olmuştu! Tamer Karadağlı’ya büyük şok Magazin
Ev sahibiyle davalık olmuştu! Tamer Karadağlı’ya büyük şok
Drift yapıp görüntüleri sosyal medyada yayınlayınca 20 bin lira ceza yedi Güncel
Drift yapıp görüntüleri sosyal medyada yayınlayınca 20 bin lira ceza yedi
Hollandalılar sığınmacılara nasıl bakıyor? Dinleyin ve gerçeği öğrenin Dünya
Hollandalılar sığınmacılara nasıl bakıyor? Dinleyin ve gerçeği öğrenin
6. Uluslararası Çocuk Diyarı Film Festivali başladı Kültür Sanat
6. Uluslararası Çocuk Diyarı Film Festivali başladı