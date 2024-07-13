Biden: Bu işi bitirmeye kararlıyım

Kaynak: İHA
Biden: Bu işi bitirmeye kararlıyım

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ile Hamas arasında devam eden esir takas ve Gazze Şeridi’nde ateşkes müzakerelerine ilişkin, “Ekibim ilerleme kaydediyor ve ben de bu işi bitirmeye kararlıyım” dedi.

İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze Şeridi’nde ateşkes anlaşması müzakereleri devam ederken ABD Başkanı Joe Biden’dan açıklama geldi.

Biden, 6 hafta önce ateşkesin nasıl sağlanacağına ve esirlerin nasıl geri getirileceğine dair geniş çerçeveli bir plan ortaya koyduğunu belirterek, “Hala yapılması gereken işler var ve bunlar karmaşık konular ancak bu çerçeve artık hem İsrail hem de Hamas tarafından kabul edilmiş durumda" dedi.

Ekibinin ilerleme kaydettiğini vurgulayan Biden, "Ben de bu işi bitirmeye kararlıyım” ifadelerini kullandı.

Son Haberler
12 gündür fışkırıyor yetkililer seyrediyor. Pompa başındaki fiyatı bile insanı milyarder eder Gündem
12 gündür fışkırıyor yetkililer seyrediyor. Pompa başındaki fiyatı bile insanı milyarder eder
Anız yangını söndürülemiyor Gündem
Anız yangını söndürülemiyor
Ali Babacan: TÜİK yönetimi derhal değiştirilmeli Ekonomi
Ali Babacan: TÜİK yönetimi derhal değiştirilmeli
Test uçuşunda yere çakıldı Dünya
Test uçuşunda yere çakıldı
Camiden çaldı, pantolonunda sakladı! Gündem
Camiden çaldı, pantolonunda sakladı!
Amuda kalkmanın faydaları var mı? Uzmanlar açıklıyor Keşfet
Amuda kalkmanın faydaları var mı? Uzmanlar açıklıyor
Savaş uçağı saniyeler içinde yere çakıldı Dünya
Savaş uçağı saniyeler içinde yere çakıldı