Biden çekildi Bitcoin fırladı

İşte Biden'ın kararı sonrası Bitcoin borsasında yaşananlar.

ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık seçimlerinde adaylıktan çekildiğini açıkladı. Biden'ın çekilme kararının duyulması ile birlikte kripto para birimi Bitcoin (BTC) dalgalanmaya başladı.

Dün 67 bin dolar seviyesini devirerek son 1 ayın en yüksek seviyesini gören Bitcoin Biden'ın açıklamasının hemen sonrasında geriledi. Bitcoin 1.000 dolarlık bir düşüş yaşamasının ardından 67.340 doları gördü. Ancak yeniden tırmanışa geçti.

Bitcoin, yeniden başkan adayı olan eski Başkan Trump'ın kripto paaya desteğini açıklayıp Bitcoin'in ABD'de üretilmesini istediğini söylemesinin sonrasında son haftalarda toparlanma göstermişti. Standard Chartered analistleri geçen ay ABD başkanlık seçimlerinin Bitcoin’in fiyatı için bir sonraki önemli katalizör olduğunu ve Trump’ın seçimi kazanması halinde yıl sonuna kadar fiyatın 150 bin dolar seviyesine kadar çıkabileceğini söylemişti.