Biden Gazze kararını verdi. 'Savaşın sona erme zamanı geldi'

ABD Başkanı Joe Biden, Orta Doğu’daki durumla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Biden, yaptığı açıklamada ,ateşkese ve Gazze’deki savaşın kalıcı bir şekilde sona erdirilmesine odaklandıklarını, İsrail’in konuyla ilgili kapsamlı bir öneri sunduğunu, yeni önerinin üç aşaması bulunduğunu, ilk aşamanın tam bir ateşkes ve İsrail güçlerinin Gazze’deki nüfusun yoğun olduğu bölgelerden çekilmesiyle 6 hafta süreceğini, Filistinlilerin evlerine geri döneceğini, İsrail’in önerisinin Katar ve Hamas’a iletildiğini belirtti.

“MÜZAKERELER 6 HAFTA SÜRERSE ATEŞKES’DE DEVAM EDER”

Birinci aşamadan sonra İsrail ve Hamas’ın arasındaki düşmanlığın kalıcı olarak sona erdirilmesini öngören ikinci aşamaya geçileceğini belirten Bıden, “Müzakerelerin 6 haftadan fazla sürdüğü taktirde ateşkes, görüşmeler sürdüğü sürece devam edecek” ifadelerini kullandı.

“TÜM REHİNELER SERBEST KALACAK İSRAİL GERİ ÇEKİLECEK”

İkinci aşamada ise kalan tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında takas gerçekleşecek ve İsrail güçleri geldikleri bölgeye geri çekilecek. Üçüncü aşamada ise Gazze için büyük bir yeniden yapılanma planı yapılacak. Bu teklifin şu an masada olduğunu ileten Biden, “ihtiyacımız olan şey bu” ifadelerini kullandı.

Hamas’ın artık 7 Ekim’deki gibi bir saldırı gerçekleştirecek güçte olmadığını belirten Biden, “İsrail’de bazı kişilerin bu plana katılmayacağını biliyorum. Buna hükümetten bazıları da dahil. İsrail yönetimini her türlü baskıya rağmen bu anlaşmayı desteklemeye çağırıyorum” ifadelerini kullandı.

“FİLİSTİN TAM BİR CEHENNEME KATLANDI”

ABD’nin Lübnan sınırında bir çözüm bulunmasına yardımcı olacağını aktaran Biden, bu anlaşmanın İsrail’in, Suudi Arabistan da dahil olmak üzere bölgedeki ülkelere daha fazla entegre olmasına yardımcı olacağını söyledi.

Hamas’ın bu anlaşmayı kabul etmesi gerektiğini söyleyen Biden, çözülmesi gereken bazı farklılıklar olacağını da sözlerine ekledi.

Filistinlilerin tam bir cehenneme katlandığını söyleyen Biden, çok sayıda sivil öldürüldüğünü bu savaşın sona ermesi gerektiğini ifade etti.