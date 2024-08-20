Biden Gazze protestocuların haklı olduğunu söyledi

Kaynak: Haber Merkezi
Biden Gazze protestocuların haklı olduğunu söyledi

ABD'de görevi Harris'e devreden Biden kongrenin açılış gününde protesto gösterisinde bulunan Gazze protestocularının bir noktada haklı olduklarını ifade etti.

ABD'de Demokrat Parti Kongresine ev sahipliği yapan Chicago kentinde toplanan binlerce Filistin destekçisi gösterici, "Gazze'de soykırımın durması", "ABD'nin İsrail'e yardımını kesmesi" için yürüdü.

5 Kasım tarihinde yapılacak olan başkanlık seçiminde geri sayım tüm hızı ile devam ederken Biden’ın partisi Demokrat Parti’nin 4 gün sürecek olan kongresi de başladı. Kongrenin başladığı ilk günde binlerce protestocu Gazze için yürüyüş yaptı.

Amerikan medyasında da geniş yer bulan yürüyüşe katılan binlerce kişi, "Gazze'de soykırımı durdurun", "Soykırımcı Joe" ve "Özgür Filistin" şeklinde sloganlar attı.

Biden kongrede yaptığı konuşmada Gazze için yürüyüş yapan protestocuların bir noktada haklı olduklarını açıkladı.

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