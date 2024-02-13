Biden: Gazze'de 27 binden fazla masum Filistinli sivil öldürüldü

ABD Başkanı Joe Biden ile Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Beyaz Saray'da görüştü.

İki isim, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Biden, Orta Doğu ve Gazze'deki gelişmeleri ele aldıklarını belirterek Kral ile aralarında yakın bir ilişki olduğunu kaydetti.

İsrail'in 7 Ekim’den bu yana devam eden Gazze'deki saldırılarına işaret eden Biden, "Bu çatışmada çok fazla, 27 binden fazla, masum Filistinli sivil öldürüldü ki bunların içinde binlerce çocuk da var." diye konuştu.

Yüz binlerce Filistinlinin gıda, su ve diğer temel ihtiyaçlarına erişimlerinin olmadığını kaydeden Biden, "Pek çok aile, sadece tek bir değil çok sayıda yakınını kaybetti ve onlar için yas bile tutamıyor, onları gömemiyor çünkü bunu yapmak güvenli değil. Bu yürek burkan bir durum. Gazze'deki her bir masum hayatın kaybı bir trajedidir." dedi.

6 HAFTA SÜRECEK İNSANİ ARA

Öte yandan ABD Başkanı, bölgede yer alan müttefik ülkelerle Gazze’de en az 6 hafta sürecek bir insani ara üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

Biden, hem Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması hem de rehine takası sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

KRAL ABDULLAH'TAN ACİL ATEŞKES ÇAĞRISI

Ürdün Kralı 2. Abdullah ise Gazze Şeridi'nde yaşanan durumun sürdürülemez bir insani krize dönüştüğünü belirtti.

"Refah'ta bir İsrail saldırısını kaldıramayız" ifadelerini kullanan Kral Abdullah, "Derhal kalıcı bir ateşkese ihtiyacımız var, bu savaş son bulmalı." dedi.