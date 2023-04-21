Biden gelecek hafta adaylığını açıklayabilir

ABD basınında yer alan iddialara göre Biden, gelecek hafta yayınlayacağı bir video ile başkanlık adaylığı sürecini açıklayacak.

Biden gelecek hafta adaylığını açıklayabilir

Editör: İsa Karaarslan

Washington Post'ta yer alan habere göre, ABD Başkanı Joe Biden'ın 2024'te yeniden seçilmek için adaylığını önümüzdeki hafta açıklayabileceği iddia edildi.

Joe Biden, başkanlık kampanyasını bir video yayınlayarak başlatacağı yazılırken, özellikle 25 nisan tarihinin seçileceği belirtildi.

25 Nisan 2019'da Biden'ın, Donald Trump'la girdiği seçim yarışında da adaylığını açıkladığı tarih olarak hatırlatıldı. Ancak bu durumun ertelenebileceği de yazılırken, planın kesinleşmediği açıklandı.

Joe Biden, geçen hafta İrlanda'ya yaptığı gezide de dahil olmak üzere birçok kez yeniden seçilmek için aday olacağını ima etmişti.

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