Biden gelecek hafta adaylığını açıklayabilir

Editör: İsa Karaarslan

Washington Post'ta yer alan habere göre, ABD Başkanı Joe Biden'ın 2024'te yeniden seçilmek için adaylığını önümüzdeki hafta açıklayabileceği iddia edildi.

Joe Biden, başkanlık kampanyasını bir video yayınlayarak başlatacağı yazılırken, özellikle 25 nisan tarihinin seçileceği belirtildi.

25 Nisan 2019'da Biden'ın, Donald Trump'la girdiği seçim yarışında da adaylığını açıkladığı tarih olarak hatırlatıldı. Ancak bu durumun ertelenebileceği de yazılırken, planın kesinleşmediği açıklandı.