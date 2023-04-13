Biden'dan skandal gaf. Tepki çeken sözü katliam dolu günleri akıllara getirdi

Editör: Serkan Talan

ABD Başkanı Biden Britanya ziyareti sırasında tepki çeken bir gafa imza attı. İrlanda’da bir barı ziyaret eden Biden, taktığı kravatı, uzaktan akrabası olan rugby oyuncusu Rob Kearney’nin verdiğini söyledi. Kearney, 2007-2019 yılları arasında 95 defa İrlanda milli takımı forması giymişti.

2012'de Avrupa'nın en iyi oyuncusu seçilen Kearney, Kasım 2016'da Chicago'da İrlanda'nın Yeni Zelanda milli takımı All Blacks'i mağlup etmesinde çok önemli bir rol oynadı.

BİDEN’IN O SÖZÜ BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Biden, "Bu bana bu adamlardan biri tarafından verildi, tam burada, harika bir rugby oyuncusuydu. Black and Tans'ı cehenneme çevirdi” dedi. Biden’ın ‘Black and Tans’ tabirini kullanması büyük tepki çekti. Söz konusu tabir İrlanda’da kötü bir dönemi işaret ediyor.

BLACK AND TANS NEDİR?

Black and Tans, İrlanda’da bağımsızlık mücadelesi sırasında 1920-1921 yılları arasında İngiliz Kraliyeti tarafından polis güçlerine yardımcı olması için bölgeye gönderilen takviye birliğin adıdır. Toplam sayısı 10 bini bulan birliğin içinde eski ordu mensupları bulunuyordu. Black and Tans, İrlanda’daki ayrılıkçı hareketi bastırmak için gönderilse de sonrasında sivil halka yönelik katliamlarla hafızalara kazındı.

1921’de imzalanan ateşkes sonrası Kuzey İrlanda Britanya kontrolünde kalırken güney ise bağımsızlığını kazandı.

BEYAZ SARAY AÇIKLAMA YAPTI

ABD Başkanı Biden’ın gafı özellikle İrlanda’da büyük tepki çekti. Beyaz Saray ise tepkilerin artması sonrası yaptığı açıklamada Biden’ın ne söylemeye çalıştığını anlattı. Açıklamada Biden’ın Yeni Zelanda milli rugby takımının adı olan “All Black” demeye çalıştığı belirtildi.