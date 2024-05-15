Biden ile Trump canlı yayında kozlarını paylaşacak

Düzenleme: Kaynak: AA
Biden ile Trump canlı yayında kozlarını paylaşacak
Kasım ayında yapılacak seçim öncesi ABD Başkanı Joe Biden ile Donald Trump, 27 Haziran'da ilk kez canlı yayında karşı karşıya gelecek. İki aday arasındaki ikinci canlı yayın tartışması ise 10 Eylül'de gerçekleşecek.

ABD'de, 5 Kasım'daki başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, Demokrat Joe Biden ile Cumhuriyetçi Donald Trump arasındaki ilk canlı yayın tartışması 27 Haziran'da, ikincisi ise 10 Eylül'de düzenlenecek.

Ülkedeki 60. başkanlık seçimleri için Biden ile Trump arasındaki yarış kızışırken, kamuoyunun merak ettiği canlı yayın tartışmalarına ilişkin ilk duyuru yapıldı.

Buna göre Biden ile Trump, 27 Haziran'da CNN kanalında, 10 Eylül'de ise ABC kanalında kozlarını paylaşacak ve başkanlık seçimleri öncesinde iki canlı yayın programında seçmenleri ikna etmeye çalışacaklar.

bidentrump.jpgBİDEN VE TRUMP'TAN AÇIKLAMALAR

ABD Başkanı Biden, X hesabından yaptığı paylaşımda, 27 Haziran'da Trump'la canlı yayında karşı karşıya gelmesi için CNN'den aldığı daveti kabul ettiğini duyurdu.

bidenkeps.jpg

Konuyla ilgili video paylaşımı da yapan Biden, Trump'la herhangi bir zaman ve yerde karşı karşıya gelmeye hazır olduğu mesajını verdi ve 2020'de yaptıkları iki canlı yayın tartışmasını da kendisinin kazandığını belirtti.

Öte yandan Trump da Truth Social adlı sosyal paylaşım platformunda yaptığı açıklamada, Biden ile haziran ve eylül ayında iki kez canlı yayında karşı karşıya gelmeyi kabul ettiğini açıkladı.

"GÜRÜLTÜ ÇIKARMAYA HAZIRIM"

Trump, "Ben heyecan olsun diye ikiden fazla tartışma öneriyorum ve bunları, Biden kalabalıklardan korkmasına rağmen geniş bir alanda yapalım. Sadece zamanını söyle, orada olacağım. Gürültü çıkarmaya hazır olalım" ifadelerini kullandı.

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