Biden ile yüz yüze görüşmek için 16 milyon lira harcadılar. İşte dudak uçuklatan tarife

Eski ABD başkanlarından sinema ve müzik camiasına değin birçok ünlü isim Joe Biden'ın seçim çalışmasına katıldı. Etkinliğe damgasını vuran ise 'Biden tarifesi' oldu. Etkinliğe en ucuzu 250 dolara satılan biletlerle girilebildi. Gecenin sonunda toplanan ve dudakları uçuklatan bağış miktarı beklentiyi dahi aştı.

Biden'ın, Manhattan'ın merkezindeki ünlü gösteri merkezi Radio Citty Music Hall binasında katılacağı bağış etkinliği için etraftaki sokaklar trafiğe kapatılırken, New York Polis Teşkilatı (NYPD) tarafından 20 kum dolu kamyon da etkinliğin yapılacağı binanın çevresine konuşlandırıldı.

ABD Başkanı Biden'ın, Obama ve Clinton'la birlikte katılacağı etkinlikte ayrıca, First Lady Jill Biden, Queen Latifah, aktör Mindy Kaling, Ben Platt, Lea Michele ve Cynthia Erivo gibi birçok ünlü isim de yer aldı.

BİR KARE FOTOĞRAF İÇİN 500 BİN DOLAR HARCADILAR

Demokrat Parti'den bir yetkilinin ABD medyasına yaptığı açıklamada, yaklaşık 5 bin kişinin katılacağı kampanya etkinliğinde, 2024 başkanlık seçimlerine Demokrat Parti'den ikinci defa aday olan Biden için 25 milyon dolar bağış toplanmasının hedeflendiği bildirilmişti. AP News'un aktardığına göre etkinlikte 26 milyon dolar toplandı.

En ucuz biletin 250 dolara satıldığı kampanya gecesine katılmak için zengin bağışçılar, Biden, Clinton ve Obama ile aynı fotoğraf karesinde yer almak için 100 bin, Biden'la özel bir resepsiyona katılmak için 250 bin ve görüşme hakkına sahip olmak için 500 bin dolar ödedi.

Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimi için, şubat ayı itibarıyla Biden 155 milyon dolar nakit yardım toplarken, Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump henüz 37 milyon dolara ulaşmış durumda.