Biden Japonya'da

ABD Başkanı Biden G7 liderleri zirvesi için Japonya'ya gitti.

Biden Japonya'da

Editör: Serkan Talan

ABD Başkanı Joe Biden, Çin'in ekonomik uygulamalarına karşı koymaya ve Rus savaşına karşı mücadelesinde Ukrayna'yı desteklemeye odaklanması beklenen G7 liderlerinin zirvesi için Japonya'ya geldi.

Biden, inişten kısa bir süre sonra Deniz Piyadeleri Hava Üssü Iwakuni'de yaklaşık 400 ABD ve Japon askerinden oluşan bir grup tarafından karşıladı.

Daha sonra G-7 görüşmelerinin yapılacağı yer olan Hiroşima'da Japonya Başbakanı Fumio Kişida ile bir araya geldi.

Biden, Kişida'ya ABD ve Japonya'nın Ukrayna'yı desteklemek ve Rusya'yı saldırı savaşından sorumlu tutmak da dahil olmak üzere ortak değerler için ayağa kalktığını söyledi. Biden ayrıca nükleer silahların yayılmasının önlenmesi, özgür ve açık bir Hint-Pasifik sağlanması taahhüdünün altını çizdi.

Biden, "Sonuç olarak, Sayın Başbakan, ülkelerimiz bir arada olduğunda biz daha güçlüyüz ve inanıyorum ki biz bunu yaptığımızda tüm dünya daha güvenlidir" dedi.

G-7 zirvesine ayrıca Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği'nden liderler de katılacak.

Öne Çıkanlar
KPSS öğretmen adaylarının hayallerini yine solduracak
KPSS öğretmen adaylarının hayallerini yine solduracak
İstanbul'daki dev final belli oldu. Manchester City Real Madrid'i yerle bir etti! Tarihi fark
İstanbul'daki dev final belli oldu. Manchester City Real Madrid'i yerle bir etti! Tarihi fark
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
Son Haberler
MHP'li İlçe Başkanı kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi Siyaset
MHP'li İlçe Başkanı kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi
Heyecanlandıran keşif! Bu gezegende yaşam mümkün olabilir Bilim
Heyecanlandıran keşif! Bu gezegende yaşam mümkün olabilir
İşte gerçek puan durumu. G.Saray ile Fenerbahçe arasında kaç puan fark var? Kalan maçları Spor
İşte gerçek puan durumu. G.Saray ile Fenerbahçe arasında kaç puan fark var? Kalan maçları
Kadıköy'de tribünler 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye inledi Spor
Kadıköy'de tribünler 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye inledi
Gazeteci Erdem Atay duyurdu. 'Sinan Oğan ile Tanju Özcan görüştü' Siyaset
Gazeteci Erdem Atay duyurdu. 'Sinan Oğan ile Tanju Özcan görüştü'
Popocatepetl Yanardağı’ndaki patlamalar okulları tatil etti Dünya
Popocatepetl Yanardağı’ndaki patlamalar okulları tatil etti
Jesus'la Arda Güler derbide birbirine girdi Spor
Jesus'la Arda Güler derbide birbirine girdi