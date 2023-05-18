Biden Japonya'da

Editör: Serkan Talan

ABD Başkanı Joe Biden, Çin'in ekonomik uygulamalarına karşı koymaya ve Rus savaşına karşı mücadelesinde Ukrayna'yı desteklemeye odaklanması beklenen G7 liderlerinin zirvesi için Japonya'ya geldi.

Biden, inişten kısa bir süre sonra Deniz Piyadeleri Hava Üssü Iwakuni'de yaklaşık 400 ABD ve Japon askerinden oluşan bir grup tarafından karşıladı.

Daha sonra G-7 görüşmelerinin yapılacağı yer olan Hiroşima'da Japonya Başbakanı Fumio Kişida ile bir araya geldi.

Biden, Kişida'ya ABD ve Japonya'nın Ukrayna'yı desteklemek ve Rusya'yı saldırı savaşından sorumlu tutmak da dahil olmak üzere ortak değerler için ayağa kalktığını söyledi. Biden ayrıca nükleer silahların yayılmasının önlenmesi, özgür ve açık bir Hint-Pasifik sağlanması taahhüdünün altını çizdi.

Biden, "Sonuç olarak, Sayın Başbakan, ülkelerimiz bir arada olduğunda biz daha güçlüyüz ve inanıyorum ki biz bunu yaptığımızda tüm dünya daha güvenlidir" dedi.