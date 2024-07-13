Biden liderleri yine bekletti: Meloni'nin tavrı gündem oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / AA
Biden liderleri yine bekletti: Meloni'nin tavrı gündem oldu

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin NATO Zirvesi'nde diğer liderlerle birlikte ABD Başkanı Joe Biden'ı beklerken gözlerini devirmesi, sosyal medyada gündem oldu.

ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen NATO'nun 75. yıl dönümü zirvesine katılan İtalya Başbakanı Meloni, zirvedeki bir oturum öncesinde diğer liderlerle sohbet ederken Biden'ın gecikmesinden duyduğu rahatsızlığı yüz ifadesiyle belli etti. Meloni'nin gözlerini devirdiği ve yüzünü buruşturduğu anlar kameralara yansıdı. Kameraların kendisini çektiğini fark eden Meloni, yüz ifadesini hemen düzeltti. Görüntüler, sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından defalarca paylaşıldı ve en çok yorum yapılan videolardan biri haline geldi.

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BİDEN GEÇEN AY DA MELONİ VE DİĞER LİDERLERİ BEKLETMİŞTİ

Geçen ay İtalya'nın Borgo Egnazia kentinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'nin açılışında, ABD Başkanı Joe Biden, ev sahibi İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve diğer liderleri uzun süre bekletti. Zirvenin ilk günü olan 13 Haziran'da, Meloni konuklarını oturumların yapılacağı tesisin girişinde karşıladı. Biden dışındaki tüm liderler kısa aralıklarla içeri alınırken, Meloni, en son gelen Biden tarafından 20 dakika boyunca ayakta bekletildi. Bu süre zarfında sıkıldığını belli etmemeye çalışan Meloni, basın mensuplarının özçekim taleplerini geri çevirmeyerek cep telefonuyla fotoğraf çekildi. Meloni'nin bu özçekimi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

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DİĞER LİDERLERE MESAFELİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi. Görüşme sırasında Meloni'nin Erdoğan'a karşı sergilediği samimi ve sıcak tavırlar gözlerden kaçmadı.

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