Biden 'NATO hiç bu kadar güçlü olmamıştı'

İHA'nın haberine göre; Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’da başarısız olduğunu ve ekonomik sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden, NATO Liderler Zirvesi’nin ardından Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile birlikte Helsinki’de basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Biden, NATO’nun önemine değinerek, "ABD’nin NATO’ya bağlılığını kesinlikle garanti ediyorum. Daha güçlü bir NATO tüm dünyayı daha güçlü kılar. NATO hiç bu kadar güçlü olmamıştı. Hepimizin paylaştığı dünya vizyonu daha özgür ve güvenli olacak” dedi.

Biden, Ukrayna konusunda da Rusya’ya eleştirilerde bulunarak, "Putin Ukrayna’da savaşı çoktan kaybetti. Rusya kaynaklarını tüketiyor ve ekonomik kriz yaşıyor” diye konuştu.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö ise Finlandiya’nın NATO üyeliği konusunda görüşlerini paylaşarak, "Güvenliğimiz için yeni bir dönem başladı” dedi.

Niinistö, NATO Liderler Zirvesi’ni de değerlendirerek, “Mesaj açıktı, ABD’nin gelecek politikalarına ilişkin şüphe duymam için bir sebep yok” ifadelerini kullandı.