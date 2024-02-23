Biden Navalny'nin kızıyla görüştü

Kaynak: AA
Biden Navalny'nin kızıyla görüştü
ABD Başkanı Biden, Putin'e muhalifliğiyle tanınan ve geçtiğimiz günlerde cezaevinde ölü bulunan Navalny'nin kızıyla görüştü.

ABD Başkanı Joe Biden, seçim çalışmalarını sürdürdüğü California eyaletinde, Navalni'nin eşi ve kızıyla bir araya geldi.

Görüşmeyle ilgili sosyal medya platformu X hesabından paylaşımda bulunan Biden, "Bugün, Navalni'nin ailesi Yulia ve Dasha Navalnaya ile görüştüm, bu yıkıcı kayıpları için kendilerine taziyelerimi ilettim. Navalni'nin cesur mirası, Yulia ve Dasha'da ve Rusya'nın her yerinde demokrasi ve insan hakları için mücadele eden sayısız insanla devam edecektir" ifadesini kullandı.

Görüşmeyle ilgili Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da Biden'ın, Navalni'nin Rusya'daki eylemlerini büyük takdirle karşıladığı ve ölümünün büyük bir üzüntü kaynağı olduğunu söylediği kaydedildi.

Biden, daha önceki açıklamasında, Navalni'nin ölümünden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sorumlu olduğunu savunmuş ve cuma günü Moskova'ya yönelik yeni yaptırımlar açıklayacaklarını duyurmuştu.

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