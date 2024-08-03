Biden Netanyahu’dan anlaşmayı imzalamasını istedi

İsrail Kanal 12 Televizyonu'nun ismini açıklamadığı iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı habere göre, Biden, Netanyahu'yu telefonla arayarak esir takası anlaşmasını şu anda yapılacak en önemli konu olarak değerlendirdiğini ifade etti.

Görüşmenin zorlu geçtiği ve Biden'ın sert bir üslup kullandığı belirtiliyor. Biden, Netanyahu'dan bölgede gerilimi artırmaktan kaçınmasını, bunun yerine esir takası anlaşması ve Gazze'de ateşkes için çaba göstermesini istedi. Ayrıca, görüşmede Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik olası bir suikast karşısında İran'dan gelebilecek misillemelere karşı yapılan askeri hazırlıklar da ele alındı.

Heniyye, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin töreni için Tahran'dayken, 31 Temmuz'da sabah saatlerinde İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Heniyye'nin Tahran'daki konutuna bir saldırı düzenlendiği bildirildi.

Hem İran hem de Hamas, suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken, İsrailli yetkililer olay hakkında yorum yapmaktan kaçındı. Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas Siyasi Büro Başkanı olarak seçilmişti.