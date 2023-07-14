Biden talimatı verdi. Öğrencinin 39 milyar dolarlık kredi borcu silinecek

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, 804 binden fazla kişinin toplam 39 milyar dolarlık öğrenci kredisi borcunu silecek.

Eğitim bakanlığından yapılan açıklamada bu adımın gelir temelli ödeme planında yapılan bir düzeltme sonucu olduğunu duyurdu.

KREDİ AFFINDA ÖDEME YILI ŞARTI

Program kapsamında gelir seviyesi düşük kişilerin aylık borç geri ödemesine bir üst sınır getiriliyor.

Buna göre 20 veya 25 yıl boyunca aylık ödeme yapan kişiler aftan faydalanabilecek. Yeni alınan kararla belli bir süre boyunca ödemesini yapanların geri kalan borçları silinecek.

MAHKEME AF KARARINI İPTAL ETMİŞTİ

ABD Yüksek Mahkemesi, Joe Biden'ın geçen yıl öğrenci kredileri için çıkardığı affın anayasaya aykırı olduğuna hükmetti.

Mahkemenin yüz milyarlarca dolarlık öğrenci kredi borcunun silinmesi kararını iptal etmesinin ardından Biden bu borç yükünü vatandaşların sırtından kaldırmak için farklı af yollarına başvuracağını söylemişti.

DÜZELTME PROGRAMI OLARAK KABUL EDİLDİ

Eğitim Bakanlığı 430 milyar dolarlık af planı için çalışma başlattığını duyurmuştu fakat bunun aylar sürmesi bekleniyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada af kararının geçmişte yapılan hataların bir düzeltmesi olduğu vurgulandı. Son açıklanan daha küçük kapsamlı af eski ödemelere dair bir düzeltme programı olarak kabul ediliyor.