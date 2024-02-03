Biden: Üs saldırısına bugün karşılık vermeye başladık

ABD Başkanı Joe Biden, 28 Ocak'ta Ürdün’ün Suriye sınırında yer alan Amerikan üssüne düzenlenen saldırıya dair yazılı açıklama yaptı.

Biden, 3 ABD askerinin öldüğü saldırının İran destekli gruplarca düzenlendiğini savundu.

Bu saldırıya verecekleri karşılık konusunda Biden, "Bu öğleden sonra benim talimatımla ABD ordusu, Suriye ve Irak'taki DMO ve ona bağlı milis gruplara ait hedefleri vurdu. Saldırıya bugün karşılık vermeye başladık, bu karşılık bizim seçtiğimiz zaman ve mekanlarda devam edecek" dedi.

Ortadoğu'da bir çatışma peşinde olmadıklarını belirten Biden, ancak Amerikan askerlerini hedef alanlara karşılık vereceklerinin altını çizdi.