Biden ve Netanyahu telefonda görüştü

ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas lideri Yahya Sinwar’ın hayatını kaybettiği iddialarının ardından telefon görüşmesi yaptı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden’ın Netanyahu’yu tebrik ettiği belirtildi. Ayrıca, iki liderin rehinelerin eve getirilmesi ve savaşın, İsrail'in güvenliği sağlanmış ve Hamas'ın Gazze'yi kontrol edemeyeceği bir şekilde sona erdirilmesi konularını görüştüğü ifade edildi. Biden ve Netanyahu’nun, önümüzdeki günlerde doğrudan ve ulusal güvenlik ekipleri aracılığıyla yakın temas halinde kalma konusunda mutabık kaldıkları da açıklandı.