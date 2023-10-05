Biden ve Steinmeier Beyaz Saray’da buluşacak

ABD Başkanı Joe Biden, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile yarın Beyaz Saray’da bir araya gelecek.

KAYNAK: AA
Biden ve Steinmeier Beyaz Saray’da buluşacak

Görüşmede Ukrayna’ya verilen destek ve iki ülke arasındaki ilişkiler ele alınacak.

Alman-Amerikan Günü Kutlanacak

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yaptığı yazılı açıklamada, “Alman-Amerikan Günü” dolayısıyla Biden’ın yarın Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier’ı Beyaz Saray’da ağırlayacağını bildirdi. Jean-Pierre, Alman-Amerikan Günü’nün, ABD’deki Alman kökenli vatandaşların katkılarını kutlamak için 6 Ekim’de her yıl kutlandığını hatırlattı.

Ukrayna ve İki Ülke Arasındaki İlişkiler Gündemde

Jean-Pierre, liderlerin görüşmesinde Ukrayna’ya verilen desteğin yanı sıra iki ülke arasındaki ilişkileri de görüşeceklerini kaydetti. Jean-Pierre, ABD’nin Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğini ve Rusya’nın saldırganlığına karşı durduğunu vurguladı. Jean-Pierre, ayrıca ABD ve Almanya’nın NATO müttefiki olarak ortak değerleri ve çıkarları paylaştığını ve küresel zorluklara birlikte yanıt verdiklerini belirtti.

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