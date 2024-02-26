Biden ve Trump aynı gün ABD-Meksika sınırını ziyaret edecek

Bir Beyaz Saray yetkilisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Biden perşembe günü Texas eyaletinde yer alan Brownsville'i ziyaret edecek ve ABD Sınır Devriyesi personeli, kolluk kuvvetleri ve yerel liderlerle görüşecek.

Aynı gün Trump da Texas eyaletindeki Eagle Pass'ı ziyaret edecek. Reuters/Ipsos'un son anketine göre, Biden'ın onay oranı yüzde 38'e gerilerken, ankete katılanların yüzde 17'si göç meselesini ABD'nin bugün karşı karşıya olduğu en önemli sorun olarak görüyor.

Bu oran geçen yılın aralık ayında yüzde 11 olarak ölçülmüştü.