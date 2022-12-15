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Biden yönetiminden İmamoğlu kararına ilişkin ilk açıklama: Derin bir rahatsızlık ve hayal kırıklığı

ABD Dışişleri Sözcüsü Price, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 'YSK üyelerine hakaret' iddiasıyla verilen hapis ve siyasi yasak cezasına ilişkin, “Bu haksız ceza insan haklarına, temel özgürlüklere ve hukukun üstünlüğüne aykırı. Türkiye'yi temel özgürlüklere saygıya davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 01:28
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Biden yönetiminden İmamoğlu kararına ilişkin ilk açıklama: Derin bir rahatsızlık ve hayal kırıklığı

Biden yönetiminden İmamoğlu kararına ilişkin ilk açıklama: Derin bir rahatsızlık ve hayal kırıklığı
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 'YSK üyelerine hakaret' iddiasıyla verilen hapis ve siyasi yasak cezasının ardından ABD'den açıklama geldi.

Habertürk'ten Ali Çınar'ın haberine göre ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Bugün İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ifade özgürlüğünü kısıtlamayı amaçlayan 'hakaret yasalarına' dayanarak 2 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılmasından derin bir rahatsızlık ve hayal kırıklığı yaşıyor.

Bu haksız ceza insan haklarına, temel özgürlüklere ve hukukun üstünlüğüne aykırıdır.

Türkiye'deki sivil toplum, medya, siyaset ve iş dünyası liderlerine yönelik devam eden suçlamalar ve uzun süreli tutukluluk hallerinden ciddi endişe duyuyoruz. İfade özgürlüğü, barışçıl toplanma ve örgütlenme hakkı, sağlıklı bir demokrasinin temelidir.

Türkiye'yi bu temel özgürlüklere saygı duymaya ve bu davayı hızlı ve adil bir çözüme ulaştırmaya davet etmeye devam ediyoruz."

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